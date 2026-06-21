新世界旗下兩新盤周末兩日連沽10伙 柏蔚森系列錄「一客三食」 大手客斥逾1750萬入市｜一手市況

新世界發展(017)「PAVILIA COLLECTION」系列項目受捧，兩個項目周末兩天連錄10宗成交。

與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」市場反應熱烈，上周加推4伙一房戶，今日(21日)吸引10組買家到場，即日沽清4伙，套現3,473.4萬元，該批單位實用面積310至359方呎，成交價由836.9萬至898.4萬元，呎價由23,822至26,997元。

據了解，現場買家種類多元化，包括本地買家、內地買家及新香港人，買家表示比較各區多個新盤後，最後鍾情項目得天獨厚的地理位置，位處港鐵大圍站上蓋，交通四通八達，設大型商場，市場十分罕有。