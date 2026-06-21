新世界旗下兩新盤周末兩日連沽10伙 柏蔚森系列錄「一客三食」 大手客斥逾1750萬入市｜一手市況

新世界發展(017)「PAVILIA COLLECTION」系列項目受捧，兩個項目周末兩天連錄10宗成交。
與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」市場反應熱烈，上周加推4伙一房戶，今日(21日)吸引10組買家到場，即日沽清4伙，套現3,473.4萬元，該批單位實用面積310至359方呎，成交價由836.9萬至898.4萬元，呎價由23,822至26,997元。
據了解，現場買家種類多元化，包括本地買家、內地買家及新香港人，買家表示比較各區多個新盤後，最後鍾情項目得天獨厚的地理位置，位處港鐵大圍站上蓋，交通四通八達，設大型商場，市場十分罕有。
「柏傲莊」系列重推以來累計售出382伙，套現逾62億元。
「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。
即睇大圍柏傲莊III最新資訊 (House730)
另外，夥拍遠東發展(035)合作的啟德跑道區「柏蔚森」系列銷情持續熾熱，周末兩日售出6伙，合共套現4,649.3萬元，售出單位包括一房至三房戶，實用面積260至512方呎，成交價由554.5萬至1,105.7萬元，呎價21,245至23,062元。其中有大手客「一客三食」，斥資1,752.3萬元，購入項目3伙一房戶。
據了解，買家參觀現樓示範單位及會所後，認為較啟德其他新盤優勝，尤其鍾情項目全港獨有以森林浴為主題之園林會所，由國際大師匠心打造，同區罕有。同時追捧新世界品牌及新世界十大匠心設計，購入單位作投資。
「柏蔚森」系列銷情持續，自現樓以來已火速售出297伙，套現逾24億元。自開售以來累售934伙，共套現逾68億元。
「柏蔚森」系列銷情持續，自現樓以來已火速售出290伙，套現逾23億元。自開售以來累售927伙，共套現近68億元。