利嘉閣：料下半年樓價再升8% 全年升幅可望超逾16% ｜樓市數據

2026年上半年香港樓市表現強勁，在低息、股市向好及購買力釋放帶動下，一二手私宅市場價量齊升，整體買賣登記量創近10個「半年度」新高，一手金額更創歷史同期新高，中小型住宅樓價上半年預計最終升8.5%。展望下半年，隨着高才專才「租轉買」的剛性需求持續釋放，加上銀行閒置資金尋求保值，以及未來新盤供應收縮等利好因素支撐，市況將呈現「量微調、價續升」的格局。雖然下半年一二手盤源消化令交投量在高基數下料略為回落，但無阻樓價繼續推進，預計下半年中小型住宅樓價將再漲8%，全年升幅可望超逾16%，而租金亦將在專才需求下維持升勢，持續破頂。

利嘉閣地產董事鄭健糧指出，受惠於去年底的減息動能、發展商貼市價薄利多銷的策略，以及股市與IPO暢旺等多重利好因素，市場呈現「價量齊升」的格局，整體買賣登記量和金額均創下近年新高。其中，換樓客發力推動中高價物業跑贏大市，而專才與留學生的剛需也繼續推高租金。

樓價方面，自去年第四季起升幅擴大，今年首季更錄得按月逾1%的凌厲升幅；預計上半年中小型住宅樓價升幅可擴至 8.5%，豪宅亦預測有5%升幅。租金方面，雖然年初適逢傳統淡季，但在高才、專才及留學生的強勁剛需帶動下「不跌反升」迭創新高；隨著暑假旺季提早入市加持，預計上半年中小型住宅及豪宅租金將分別錄得4.5%及5%的全面增長。

樓價越升越有 租金啟動破頂之旅

截至6月中旬十大活躍屋苑總登記暫錄2,160宗，較去年下半年已大升26%，日出康城暫錄578宗續居榜首，按半年大升57%；SIERRA SEA憑206宗登記一舉打入三甲。

下半年料「量縮價升」格局

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，儘管下半年因上半年基數較高、盤源消化及業主與發展商「求價多於求量」等因素，導致一二手交投量料將略為回落，但無阻樓價繼續穩步上揚。市場在專才「租轉買」、閒置資金流入、長線供應斷層、以及港股IPO熱潮帶來的財富效應下，下半年整體樓市將維持「量縮價升」的格局。

利嘉閣地產總裁廖偉強預測下半年中小型住宅樓價再升8%，全年累升逾16%；豪宅下半年升6%，全年漲約11%。而租金方面，中小型住宅下半年升幅料收窄至3%，豪宅物業下半年看升 5%。交投量方面，下半年一手登記量約1萬宗，全年料創22年新高；二手下半年約22,000宗，全年創近5年最旺。