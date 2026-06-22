觀塘中海日升中心高層海景相連戶放售 意向價2890萬 呎價不足8千｜商廈市況

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次放售的物業位於觀塘駿業街52至56號中海日升中心29樓G及H室，建築面積分別約1,715及1,908方呎，合共總建築面積約3,623方呎，其中G室放售叫價約1,370萬元，H室叫價則約1,520萬元，涉及總意向價約2,890萬元，折合呎價約7,977元。陳權威補充，是次放售的H室單位內置洗手間，配套極具私隱度與便利性，符合各類行業特別是跨國、金融及科技企業進駐需求。

意向呎價較高峰期折讓逾 50%

陳權威指出，是次放售的相連單位為發展商在開售時最早沽清的一批，單位坐向屬最優質。物業坐擁罕有三面單邊，景觀開揚，可遠眺啟德郵輪碼頭及灣仔會展一帶的煙花海景，空間感大。翻查資料，該廈於2019年樓市高峰期時，同座景觀稍遜的高層F室，造價曾高達每方呎約16,980元，相比下，是次放售單位意向呎價已較高峰期時折讓逾50%。

陳權威續指，中海日升中心於2015年入伙，樓齡僅9年，為區內具知名度且配套完善的指標甲級寫字樓。大廈樓高35層，地下至2樓設有餐飲及零售商舖，3樓至9樓為24小時開放停車位，11樓至39樓為舖位及寫字樓樓面，並配備9部載客升降機及1部載貨升降機，方便用戶出入。物業地理位置優越，鄰近鴻圖道，周邊環繞APM商場、The Millennity及Landmark East等核心商業項目，商業氛圍濃厚。交通網絡方面，步行約7分鐘可到達港鐵觀塘站，同時鄰近多條巴士及小巴路線，通勤往來相當便捷。