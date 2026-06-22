觀塘中海日升中心高層海景相連戶放售 意向價2890萬 呎價不足8千｜商廈市況

觀塘作為東九龍發展成熟的核心商業區，近期區內多幢優質商廈錄得以超筍價易手後，涉及樓面逾萬平方呎，其中最新區內優質甲廈四洲集團中心新近連沽4層樓面，涉資約2.49億元。有業主因應市場最新市況，決定趁勢放售旗下觀塘駿業街指標甲廈中海日升中心高層優質相連單位，並委託中原(工商舖)作獨家代理，負責銷售事宜，物業總意向價約2,890萬元，意向呎價僅約7,977元。
H室單位內置洗手間
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次放售的物業位於觀塘駿業街52至56號中海日升中心29樓G及H室，建築面積分別約1,715及1,908方呎，合共總建築面積約3,623方呎，其中G室放售叫價約1,370萬元，H室叫價則約1,520萬元，涉及總意向價約2,890萬元，折合呎價約7,977元。陳權威補充，是次放售的H室單位內置洗手間，配套極具私隱度與便利性，符合各類行業特別是跨國、金融及科技企業進駐需求。
意向呎價較高峰期折讓逾50%
陳權威指出，是次放售的相連單位為發展商在開售時最早沽清的一批，單位坐向屬最優質。物業坐擁罕有三面單邊，景觀開揚，可遠眺啟德郵輪碼頭及灣仔會展一帶的煙花海景，空間感大。翻查資料，該廈於2019年樓市高峰期時，同座景觀稍遜的高層F室，造價曾高達每方呎約16,980元，相比下，是次放售單位意向呎價已較高峰期時折讓逾50%。
陳權威續指，中海日升中心於2015年入伙，樓齡僅9年，為區內具知名度且配套完善的指標甲級寫字樓。大廈樓高35層，地下至2樓設有餐飲及零售商舖，3樓至9樓為24小時開放停車位，11樓至39樓為舖位及寫字樓樓面，並配備9部載客升降機及1部載貨升降機，方便用戶出入。物業地理位置優越，鄰近鴻圖道，周邊環繞APM商場、The Millennity及Landmark East等核心商業項目，商業氛圍濃厚。交通網絡方面，步行約7分鐘可到達港鐵觀塘站，同時鄰近多條巴士及小巴路線，通勤往來相當便捷。
陳權威認為，本港新股市場(IPO)集資表現近期在全球位列前三甲，金融及商業活動蓬勃為商廈市場帶來正面支持。是次放售物業為觀塘區内知名度高的指標甲廈之一，在地理位置、物業設施及管理層面均具備優勢，優質物業一向受到買家青睞。陳氏相信，是次放售的相連單位憑藉開揚景觀，且叫價大幅回落至合理水平，無論作為跨國或本地企業購入作總部自用，亦或是作中長線投資收租皆宜，能在短時間内獲得承接。