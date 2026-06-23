利嘉閣：4月私宅動工量僅3伙按月大減近97% 落成量則創近六個月最多｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近月以來私宅動工量持續低位停滯，根據屋宇署發表的最新數據，2026年四月份全港共有1個私人住宅項目，合共3伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），較三月份的98伙大減近97%；而今年首四個月私宅動工量累計1,781伙，較去年同期的3,166伙減少近44%，創十五年同期新低；其中四月份動工項目為南區赤柱灘道14號(3伙)。

4月 2009 個私宅單位落成 按月增 3.97 倍

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2026年四月份全港共有5個項目，合共2,009個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較三月份的404個增加3.97倍；今年首四個月累計共3,573伙私宅落成，較去年同期的7,097伙減少近50%，創七年同期新低。

根據資料顯示，四月份本港共有5個私宅項目正式落成，當中規模最大的是大埔「上然」(1期至3期)，涉及1,650伙；其次為堅尼地城「海嵎」，涉及125伙；至於，旺角「映居」(122伙)、西營盤「半山名滙」(111伙)及元朗唐人新村沙井路(DD121 LOT 1879)(1伙)亦於期內竣工。