樓市坐過山車！鐵路盤先衝出谷底 港島南岸低位反彈40%｜樓市點睇

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近年本港樓市大起大落，走勢猶如坐過山車，而港島南岸新盤開價，正完整反映了這段市場週期。2021年樓市高峰期，第1期「晉環」及第2期「揚海」首批呎價曾高見3萬元大關，衝上頂峰；隨後本港跟隨全球步入加息周期，樓市陷入深度調整，這部過山車隨即急速俯衝，至2025年6月第5期「滶晨」首批呎價一度跌至約2.1萬元的谷底。然而，隨着近期樓市回暖，區內新盤呎價再度重上近3萬元水平。最新「海盈山」的開價，相比2021年歷史高位僅低約5%，但較去年的低位已大幅回升約四成，可謂率先衝出低谷。這亦反映出黃竹坑站商場THE SOUTHSIDE全面落成及社區配套成熟後，為區內樓市帶來支持。

新盤市況向好，本月多個貴價項目登場。其中黃竹坑站上蓋港島南岸第4B期「海盈山」日前公布首張價單，折實平均呎價29,448元，創下港島南岸歷來第三高的首批開價紀錄。

最近中東局勢升溫及美國加息預期拖累，環球股市波動加劇，但本港樓市仍熾熱。港島區一手樓價更呈「大V型」反彈，短短一年由低位回升四成。

港島南岸系列累售逾 3500 伙 吸金逾 700 億

中原地產數據顯示，作為近年港島區新盤吸金力最強的地區，港島南岸自2021年開售至今，累計售出逾3,500伙，吸金突破700億元，全港僅次於啟德新區的近1,500億元。區內平均每伙售價達2,000萬元，過去吸引大批富豪名人入市，區內持兩個或以上單位的大手客比例更佔近兩成。

對比中原城市領先指數（CCL）最新報159.04點，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至16.88%。港島南岸新盤呎價的反彈力明顯跑贏整體大市，顯出鐵路盤特強的抗跌能力，並再度衝上高峰。