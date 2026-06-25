原舍示範單位｜304呎一房戶3.15米高樓底 流動空間設計核心(多圖有片)｜油麻地新盤

東立地產旗下油麻地德昌里全新精品住宅發展項目「原舍」，開放位於灣仔的示範單位予準買家參觀。示範單位由屢獲國際大獎的室內設計團隊Design Systems操刀，整體以寧靜奢華簡約主義為主調，並融入「居住式酒店套房」的體驗思維，讓質感、功能與生活情境取得平衡。

18樓A室示範單位 示範單位以18樓A室為藍本作搭建，實用面積304方呎，為一房戶型，以「流動空間」為設計核心，呼應項目「I am /真」生活精神，並透過精準空間比例、靈活生活動線及高效收納配置，重新演繹都會一房住宅的生活可能性。單位樓底高達3.15米，單位更有多面玻璃設計，採光度高；高層前方無遮擋開揚景觀，在304方呎單位也能呈現出寬敞通透的空間感受。

入口縱深視野 步入單位前，首先看見示範單位賣點之一是「一門一風景」。A室單位大門以獨特的「I」字專屬門把，傳統金屬工藝打造，握住門把的一刻即是公私空間的分界線，開門即進入「我就是我」的私人領域，呼應「I am／真」的生活哲學。 入口縱深視野，從大門望入，約20步見露台，縱深罕見。所有標準單位均贈送傢私套裝，而A及C單位享有鞋櫃，突顯訂製尊貴。採高級白橡木「直紋」木皮，呈北歐極簡風，櫃面備有電插座及Type-C充電插口。鞋櫃特色牆採用虎紋磚，與2樓會所Chef Kitchen互相呼應，延續項目由外至內的整體美學，展現豪華質感。客廳牆面選用瑞典Bolon編織乙烯基飾板，為行內頂級材質，具防火、防水、防霉、耐磨，及吸音特性，易以濕布清潔，低調富質感，不被裝飾定義的空間，讓空間承載真實的生活。拎包入住的交樓贈送全屋傢俬套裝，為提升住戶收樓後的便利，標準單位均會交樓贈送傢私套裝涵蓋餐桌、單椅、沙發、茶几、吊燈、儲物床、衣櫃等。

廚房以約2.4米檯面在304方呎單位中成為核心優勢。深色Palmeco環保零甲醛防潮板櫃門內藏德國Gaggenau嵌入式雪櫃及冰櫃，隱藏式洗衣／乾衣機使視覺俐落，檯面整潔。 家電採用Garwoods等高端品牌，並支援米家App及Google Assistant遠程控制，便於未來智慧家電整合。吊櫃採和紙玻璃，透光不透視、溫潤雅致視覺。中央觀景窗既可欣賞景觀，也可作展示或功能延伸，成為設計焦點。 排氣採用 Panasonic隱藏式天花抽氣系統，高排氣量及低噪音。檯面則採用DuPont Corian®人造石，無縫易清潔且可修復，兼顧安全與耐用。

礦物美學浴室，牆身選用頂級香格里拉翡翠岩板拼貼而成 以頂級香格里拉翡翠岩板鋪牆地、綠色調與通透玻璃，營造如精品酒店般的寧靜寬敞感。採零吸水抗菌岩板、鋁門、DuPont Corian®無縫盆、Pivot旋轉門、貼牆花灑、Palmeco環保板，耐用易清潔、兼顧家居安全。設小米AIoT智能家居生態系統，示範單位亦同步展示「智能完美融合」的生活方案，全屋配備內置AI晶片的小米冷氣，結合天氣與住戶習慣自動切換最慳電模式，比傳統冷氣省電，30秒速冷，而針對香港濕熱環境，機身加入防潮及自行清潔等實用功能，提升舒適度與出租吸引力。單位亦配備獲得iF Design Award 2024的米家洗烘一體機，並可統一米家App控制。

露台室內外無縫延伸 客飯廳與露台一體 以「真材實料」打造空間層次，單位採用Shadow Gap取代傳統腳線，以metal trim收邊，於牆面與地面之間營造輕盈細緻的陰影線條營造牆身「懸浮」於地面之上效果，令整體視覺更顯乾淨俐落。睡房衣櫃像藝術品的玻璃展示盒，睡房延續「留白美學」，避免過度裝飾，保留彈性空間讓住戶日後按喜好演繹。採淺色地板、5A級美國進口胡桃實木儲物床（床下儲物、床頭預留充電插座），營造溫暖從容的休憩氛圍。衣櫃如玻璃展示盒般精緻；並做分區收納，兼顧美感與實用。

露台室內外無縫延伸，隨生活節奏自由切換，項目以「空間重新定義」打破隔局，客飯廳與露台一體化，並整合成連貫開放的生活場景。香檳金鋁板及金屬欄杆與弧形轉角塑造精緻語彙，提升地台與隱藏排水保持乾爽並方便擺放座椅成休憩角落。示範單位將客飯廳、開放廚房、睡房與露台串連，隱藏通風配合抽氣在不開窗下促進空氣流通，整體以低調留白體現「I am／真」及「Flow Space」美學。

每層4伙皆有獨一無二專屬門面與傳統金屬把手 人臉識別智能門鎖，在安全與智能方面，「原舍」每戶均配備了先進的人臉識別智能門鎖，而大門把手更是經過獨特藝術設計，兼具高度的安全性與時尚的藝術感。除A單位的門把「I am /真」外，每層4伙單位的每一戶皆有獨一無二的專屬門面與傳統金屬把手，體現「每一方寸皆經精心策劃」，成為你回家時第一個觸碰到溫度，一分留在門前、專屬於你的祝福。 「原舍」樓高25層，合共提供84伙住宅單位，標準單位屬實用面積介乎218至318方呎，項目高層戶可飽覽開揚的城市景觀及西九龍一帶的迷人景緻，並緊鄰屬市區重建局西九龍區研究範圍內的「果欄二級歷史建築群活化保育」及「西九龍門戶」綜合發展，發展潛力無限。