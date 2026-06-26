5月灣仔/銅鑼灣甲廈市場錄9.8萬呎淨吸納量 創逾2年新高｜商廈市況

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，5月份灣仔/銅鑼灣甲級寫字樓吸納量創下自2024年4月以來的新高，主要由於中環寫字樓供應緊絀，部分租務需求轉移至灣仔/銅鑼灣。這些來自中環的租賃需求加快了灣仔/銅鑼灣的寫字樓租賃活動，令該區於5月錄得98,600方呎的吸納量。灣仔/銅鑼灣甲級寫字樓的空置率亦回落0.6個百分點至5月底的9.8%，為10個月內的低位。

整體寫字樓空置率5月底回落至13.3%

仲量聯行香港商業部主管郭禮言表示，中環最優質的甲級寫字樓接近全部租出，令部分租賃需求轉移，並同時令整體寫字樓空置率於5月底回落至13.3%。不過，租戶將仍會較注視較新及優質的商廈。

5月份寫字樓租賃市場錄得205,000方呎的正淨吸納量，證券行業的租賃需求仍然強勁。值得注意的是，中信證券承租金鐘中信大廈一層樓面，涉及約18,000方呎；平安證券則租用中環中心約14,900方呎樓面。