昔日40元中六合彩頭獎　「阿星」沽西營盤雅賢軒賺160萬｜二手樓成交

在2011年印度裔跟車工人Jagpal Singh(「阿星」) 憑用40元購買4注六合彩，成功捧走超過4,400萬元頭獎獎金。「阿星」近日以650萬元沽出西營盤雅賢軒2房戶，持貨約14年，賬面獲利160萬元，期内升值逾3成。

是次成交單位為雅賢軒低層B室，實用面積382平方呎，為2房間隔，以650萬元易手，呎價約17,016元。據恒生銀行網上估價，該單位之最新估價為636萬元，即最新成交價高出估價約2%。

據了解，業主以公司名義「創勝置業有限公司」作登記，其董事及股東包括「阿星」。該業主早於2012年11月斥490萬元入市，持貨約14年至今沽出，賬面賺160萬元，單位期內升值約33%。