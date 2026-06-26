昔日40元中六合彩頭獎　「阿星」沽西營盤雅賢軒賺160萬｜二手樓成交

在2011年印度裔跟車工人Jagpal Singh(「阿星」) 憑用40元購買4注六合彩，成功捧走超過4,400萬元頭獎獎金。「阿星」近日以650萬元沽出西營盤雅賢軒2房戶，持貨約14年，賬面獲利160萬元，期内升值逾3成。
是次成交單位為雅賢軒低層B室，實用面積382平方呎，為2房間隔，以650萬元易手，呎價約17,016元。據恒生銀行網上估價，該單位之最新估價為636萬元，即最新成交價高出估價約2%。
據了解，業主以公司名義「創勝置業有限公司」作登記，其董事及股東包括「阿星」。該業主早於2012年11月斥490萬元入市，持貨約14年至今沽出，賬面賺160萬元，單位期內升值約33%。
「阿星」仍擁3個單位
早前有報道指，「阿星」中獎後曾持有至少5個住宅單位收租，當中包括4伙映灣園及1伙西營盤雅賢軒，「阿星」於今年3月已以720萬元沽出東涌映灣園一伙三房戶。計算他先後兩次沽貨，近期共套現1,370萬元。「阿星」仍手持至少3伙映灣園單位。
中獎後稱會繼續腳踏實地做跟車工人
「阿星」於1977年出生，在2011年在北角馬寶道投注站以40元購買4注六合彩，結果與另外兩名「幸運兒」各中超過4,400萬元獎金。「阿星」中獎後一度高調接受傳媒訪問，並表示會繼續腳踏實地做跟車工人，其後行事逐漸變得低調，2016年更婉拒傳媒跟進訪問。