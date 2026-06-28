薈淳獲批滿意紙 開放式戶呎售22772元創新高｜黃大仙新盤

宏安地產執行董事程德韻表示，項目現已取得滿意紙，即將邁向現樓階段，預計於7月初正式對外開放現樓示範單位。項目銷情走勢凌厲，最新錄得的開放式單位成交呎價創下新高，證明市場對於優質精品戶型需求殷切。項目地理位置優越，鄰近九龍塘大學社區，加上發展商精心配置的「學舍傢俬優惠」，不僅提升單位的靈活性，更為投資者省卻了裝修時間及成本。隨著項目已取得滿意紙，預期市場對現樓產品的關注度將會進一步提升。

宏安地產營業及市務總經理陳永盟指，「薈淳」的現樓優勢顯著，極短的交樓期是不少準買家入市的關鍵誘因。項目將於7月初正式開放現樓示範單位，屆時能親身感受項目高品質的建築細節及景觀。鑑於項目已取得滿意紙，買家購買後可短時間內處理入伙或出租安排，掌握「即買即住、即買即收租」的優勢，同時項目位處東九龍核心，具備完善交通網絡，步行3分30秒到達黃大仙站，一站轉乘屯馬綫，兩站即抵啟德，擁極高的競爭力，預期項目將吸引更多尋求穩健回報的投資者及追求生活質素的年輕首置客。