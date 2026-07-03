長沙灣龍翔工業大廈一籃子單位放售 意向價5160萬｜工廈市況

長沙灣一帶為傳統工業區，近年迅速轉型吸引不少實力買家進駐，隨着多幢新甲級商廈相繼落成，區內營商環境濃厚。新近更錄得一宗大手矚目相連物業成交，宗教團體斥資約5,000萬元購入該區物業作自用，引起市場關注。有業主吼準傳統核心工商地段的升值潛力，趁勢放售旗下位於長沙灣龍翔工業大廈高層的一籃子物業，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，意向價約5160.6萬元，意向呎價約3,600元。

新買家料享逾 5 厘租金回報

中原(工商舖)工商部副區域營業董事陳樂瑤表示，是次放售項目位於長沙灣瓊林街93號龍翔工業大廈9樓A及B室一籃子物業，A室建築面積約7,012方呎，B室建築面積約7,323方呎，總建築面積約14,335方呎。業主意向價約5,160.6萬元，意向呎價約3,600元。陳樂瑤補充，買家可選擇一併購入或個別購入A或B單位。物業以連租約形式出售，其中9A單位分間為8個單位，若全數租出，月租約10至11萬元，目前有3個單位交吉，分別為09、05及06室。而9B則涉及13個單位，目前有10及11室2個單位待租，若全數租出的話，合共月租約11至12萬元；預計A及B室總月租共約23萬元，新買家料可享約5.3厘租金回報。