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出版：2026-Jul-03 19:30
更新：2026-Jul-04 10:00

中大內地生1.58萬租西沙SIERRA SEA一房 業主享逾4.7厘回報｜入伙盤租賃

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中大內地生1.58萬租西沙SIERRA SEA一房。(資料圖片)

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近日踏入租賃旺季，市場上再錄得內地生租務成交個案。

中原地產沙田豪宅沙田站第二分行資深分區營業經理潘婉兒表示，分行最新錄得西沙SIERRA SEA第1A(2)期3座高層G室租賃成交，單位實用面積約305方呎，一房間隔，日前議價後以15,800元租出，呎租約51.8元。

據了解，新租客為一名內地男學生，新學年將於中大升學，見屋苑環境舒適，間隔合用，租金合理，即決定以先付一年租金形式租入單位自用，涉及金額約18.96萬元。

業主於2025年5月以399萬元購入單位，現可享逾4.7厘租金回報。

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