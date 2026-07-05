CCL｜連升5周 上半年樓價漲逾11% 創8年以來最大半年度升幅

二手樓價不斷向上突破，中原城市領先指數CCL最新報160.77點，按周升0.52%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連升5周共2.11%，升穿160點水平，創2023年9月初後147周(近3年)新高。今年上半年樓價最終漲11.56%，升幅是創2018年上半年13.2%後、8年以來最大，並大幅拋離2025年全年4.7%的升幅，高出6.86個百分點。 下半年樓價升幅將會收窄 不過，中證監嚴打走資衝擊港股回落，發展商減慢推售新盤，二手業主態度強硬樓市拉鋸，近期成交量明顯減少，而且美國可能加息，相信樓價升幅將會收窄。展望CCL第三季目標上試165點，只要再升4.23點或2.63%便達到。

楊明儀稱，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.95%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升19.19%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升18.34%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至15.98%。至於7月2日恒生指數重上23,000點收市，3日北都首個片區試點洪水橋片區截標，何文田「瑜一．天海」招標發售18伙，大圍「柏傲莊III」招標形式發售8伙，4日柴灣「海德園」第1期招標形式發售28伙，對本地二手樓價的影響將於2026年7月下旬公布的CCL才開始反映。

四區樓價三升一跌 四區樓價呈「三升一跌」局面。港島CCL_Mass報164.11點，按周上揚1.41%，連漲3周共3.78%，指數創2023年8月中後149周(近3年)新高。新界西CCL_Mass報144.90點，按周增0.39%，指數創2023年10月初後142周(逾2年半)新高。新界東CCL_Mass報172.43點，按周升0.15%，指數創2023年9月初後146周(近3年)次高。 九龍CCL_Mass報161.13點，按周微跌0.1%，指數仍為2023年7月初後155周(近3年)次高。 至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.19點，按周升0.43%。CCL(中小型單位)報160.78點，按周漲0.5%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別累升1.6%及1.62%，同創2023年8月底後148周(近3年)新高。CCL(大型單位)報160.71點，按周上揚0.61%，連升4周共3.64%，指數創2023年10月底後140周(逾2年半)新高。

六大樓價指數升幅超過一成 以正式買賣合約日期計，指數與2025年底相比，2026年上半年八大樓價指數全線齊升，有6個的升幅逾一成。CCL累漲11.56%，CCL Mass上揚11.72%，CCL(中小型單位)增11.56%，CCL(大型單位)漲11.53%，港島升17.09%，九龍上揚11.33%，新界東走高8.71%，新界西漲9.17%。港島樓價升幅明顯跑贏大市。 上周五(3日)公布的指數，根據2026年6月22日至28日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2026年6月8日至14日簽臨時買賣合約，是6月9日柴灣「海德園」第1期價單發售78伙沽41伙，10日黃竹坑港島南岸「海盈山」第4B期公佈首張價單75伙，半山波老道21 BORRETT ROAD第2期「應天」首推16伙招標，11日恒生指數一度失守24,000點關口，12日世界盃開幕，九龍塘「滶蘊」首輪價單發售28伙沽16伙，14日紅磡「首岸」4期(第5座)首輪發售80伙沽59伙當周的市況。