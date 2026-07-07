世邦魏理仕：豪宅樓價今年累升3.9% 料全年升最多10%｜樓市數據

世邦魏理仕發表報告指，受惠於GDP廣泛而正面的增長、旅客人數及零售銷售上升、IPO活動回暖，以及投資情緒改善等利好因素支持，香港商業房地產市場於2026年第二季持續向好。世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，香港房地產市場於2026年上半年持續展現令人鼓舞的穩定及復甦跡象。香港豪宅市場在第二季保持穩健，即使成交量有所放緩，豪宅樓價仍錄得上升。

香港豪宅住宅市場於2026年第二季保持韌性，儘管成交量有所放緩，豪宅樓價仍持續上升。根據差餉物業估價署豪宅住宅售價指數顯示，豪宅價格於 2026年第二季上升約2%，年初至今累計升幅達3.9%。市場已連續12個月錄得升幅，樓價較2025年3月錄得的低位反彈約10%。