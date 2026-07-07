世邦魏理仕：豪宅樓價今年累升3.9% 料全年升最多10%｜樓市數據

世邦魏理仕發表報告指，受惠於GDP廣泛而正面的增長、旅客人數及零售銷售上升、IPO活動回暖，以及投資情緒改善等利好因素支持，香港商業房地產市場於2026年第二季持續向好。世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，香港房地產市場於2026年上半年持續展現令人鼓舞的穩定及復甦跡象。香港豪宅市場在第二季保持穩健，即使成交量有所放緩，豪宅樓價仍錄得上升。
香港豪宅住宅市場於2026年第二季保持韌性，儘管成交量有所放緩，豪宅樓價仍持續上升。根據差餉物業估價署豪宅住宅售價指數顯示，豪宅價格於 2026年第二季上升約2%，年初至今累計升幅達3.9%。市場已連續12個月錄得升幅，樓價較2025年3月錄得的低位反彈約10%。
內地買家佔逾億元豪宅成交50%
期內成交活動有所回落，總成交金額由125.6億元下降30%至87.6億元；成交宗數亦由70宗減少至48宗。然而，豪宅需求仍然受到高資產淨值人士支持，尤其是來自中國內地的買家。於2026年第二季，內地買家佔逾1億元豪宅成交約50%；在一手豪宅市場中，其佔比更高達60%至70%。
多宗具代表性的超級豪宅成交反映市場對頂級住宅資產的需求依然殷切。未來供應有限亦是支撐市場的重要因素。預計未來山頂及港島南區新發展項目僅提供約170個豪宅單位及洋房，供應相對稀缺。
世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，香港豪宅市場持續受惠於財富累積及資金流 入所帶來的支持。雖然中國內地推出新的對外投資監管措施，或會短暫影響部分買家的入市意欲，但高資產淨值人士的需求仍然穩健。配合核心地段豪宅供應有限，以及金融市場環境逐步改善，預期2026年豪宅樓價將錄得約5%至10%的升幅，實際表現將視乎利率走勢而定。
展望豪宅市場價格續升
世邦魏理仕預期，2026年下半年由於供應持續受限，豪宅住宅市場需求預料將保持穩健，繼續為價格提供支持。