上車客「零議價」買粉嶺ONE INNOVALE一房 單位4年跌價6%｜半新樓成交

中原地產粉嶺牽晴間分行經理周志華表示，粉嶺ONE INNOVALE錄得本月首宗成交，單位為A座低層07室，實用面積約284方呎，一房間隔，日前「零議價」400萬元沽出，呎價約14,085元。

周志華透露，新買家為上車客，見單位樓齡寞新，價錢合理，間隔合用，即購入單位作自住之用。

據了解，原業主於2022年以425萬元購入上址，持貨約4年，現轉售帳面損失25萬元，單位期內貶值約5.9%。資料顯示，ONE INNOVALE位於粉嶺馬適路8號，2022年入伙，分為三期共有5座，提供1,576個單位。