名日．九肚山18伙推全新優惠 三房戶入場價1772萬｜沙田新盤

長江實業集團(1113)旗下沙田現樓豪宅新盤「名日．九肚山」，今日(8日)公布為18伙待售單位推出全新「換·租」限時特賞優惠，由2026年7月12日起至2026年8月9日，凡購買項目相關價單所列單位之買家，只需出示成交日當日或之前12個月內已承租或出售仼何香港住宅物業之有效文件，即可獲成交金額 5%現金回贈；除上述優惠外，指定單位買家更可獲發展商代繳印花稅，並繼續獲享價值380,000元或480,000元之傢俱禮券優惠。
是次涉及的18伙單位分別位於第1座及第2座，廳房均座向東南，景觀開揚，可遠眺沙田吐露港海景，部份更可兼享沙田馬場雙景觀。其中6伙為三房一套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,053方呎; 另外12伙為四房雙套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,213至1,226方呎。
最新價單中之入場單位為第1座15樓B室的三房單位，實用面積1,053方呎，折實並扣除回贈和優惠後售價為1,772.44萬元，折實呎價約16,832元。
發展商因應這類客人需求，推出是次換樓限時優惠，連同發展商代繳印花稅及贈送傢俱禮券優惠，大幅降低換樓成本，希望讓買家們既可預早鎖定心儀單位，又可靈活調配資金，實現「先買後賣」，更輕鬆升級成為九肚山豪宅業主。
長江實業營業經理詹勳榮表示，近日接獲很多本地準買家查詢及預約參觀示範單位，當中不少為本地換樓家庭，以及想轉租為買的人士，反映本地客人對傳統優質地段豪宅需求依然殷切。買家普遍鐘情項目可望正吐露港海景，單位間隔寬敞舒適，相比同區一手新盤，性價比更具優勢。
項目截至2026年7月5日，整個項目已累售237伙，套現逾37億元，現僅餘29伙三房及四房單位供應。