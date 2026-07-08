名日．九肚山18伙推全新優惠 三房戶入場價1772萬｜沙田新盤

長江實業集團(1113)旗下沙田現樓豪宅新盤「名日．九肚山」，今日(8日)公布為18伙待售單位推出全新「換·租」限時特賞優惠，由2026年7月12日起至2026年8月9日，凡購買項目相關價單所列單位之買家，只需出示成交日當日或之前12個月內已承租或出售仼何香港住宅物業之有效文件，即可獲成交金額 5%現金回贈；除上述優惠外，指定單位買家更可獲發展商代繳印花稅，並繼續獲享價值380,000元或480,000元之傢俱禮券優惠。

是次涉及的18伙單位分別位於第1座及第2座，廳房均座向東南，景觀開揚，可遠眺沙田吐露港海景，部份更可兼享沙田馬場雙景觀。其中6伙為三房一套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,053方呎; 另外12伙為四房雙套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,213至1,226方呎。