芊御開價｜中原陳永傑：首批屬「無敵價」 較同區一手貨尾有20%折讓｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」今日(9日)公布首張價單，涉及120伙，提供最高16%折扣，折實售價由393.1萬元起，折實呎價由12,852元起，折實平均呎價14,039元。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「芊御」為下半年新盤頭炮，全城矚目，是次定價更極具吸引力，折實入場價只需300多萬元，兩房入場價400多萬元，絕對是「無敵價」，平絕全港新盤，較同區一手貨尾亦有約20%折讓，足見發展商之賣樓誠意，加上是新地品牌，更添吸引力。 料可「一 Q 清枱」 A 組大手競爭非常激烈

陳永傑指出，北部都會區屬未來香港經濟發展的新引擎，「芊御」坐落於樞紐位置，享「三綫三站」優勢，交通便利，生活配套完善，是次以低價登場，為市場帶來驚喜，預計市場反應將見熱烈，用家及投資客佔比料各半，亦包括不少內地客，預計首批單位可「一Q清枱」，料A組大手競爭非常激烈，相信項目有加推及加價空間。 陳永傑續指，7月份市況確實較緩慢，近日中東戰事再起，市場憂慮影響金融市場，今日暫時見到股市未受影響，估計不少資金會流入香港避險，對本港物業市場增添利好，預計本月新盤市場成交約1,500宗。

「柏瓏 III 」去年首推 138 伙 折實平均呎價 13,938 元 參考錦上路站新盤「柏瓏III」於2025年10月首推138伙，當時折實平均呎價13,938元，最平一房折實售價約466.62萬元。二手方面，鄰近的爾巒及山水盈近期成交平均呎價分別為12,017元及9,094元，而同系PARK YOHO近期二手成交平均呎價約12,992元。 「芊御」首張價單涵蓋12伙一房至108伙兩房單位，位處第2座3樓至17樓，實用面積介乎289至412方呎。扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價全數低於600萬元，由393.1萬至587.8萬元，折實呎價介乎12,852元至14,795元。