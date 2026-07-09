芊御開價｜利嘉閣鄭健糧：受惠北都「紅利盤」 料長線回報超4厘｜元朗新盤

鄭健糧表示，「芊御」作為國家「十五五」規劃全面啟動後，首個正式受惠的北部都會區「紅利盤」，首批相比同區一手有約20%的折讓，定價極具競爭力。

利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，「芊御」作為國家「十五五」規劃全面啟動後，首個正式受惠的北部都會區「紅利盤」，首批相比同區一手有約20%的折讓，定價極具競爭力。項目以全新中密度屋苑設計、頂尖品牌發展商質素及付款彈性，為上車客及投資者提供極具「低水」的入市選擇。

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」今日(9日)公布首張價單，涉及120伙，提供最高16%折扣，折實售價由393.1萬元起，折實呎價由12,852元起，折實平均呎價14,039元。

鄭健糧指出，宏觀規劃方面，國家「十五五」規劃與特區政府的北部都會區發展深度對接，錦田北腹地正坐落於此核心發展軸心之上。隨著跨境產業陸續落地與雙城融合推進，區內將迎來大量高端創科及產業人才流入。在目前全港租金持續破頂的市況下，高租金與低樓價雙重效應疊加，預計芊御未來的收租回報率可高達4厘以上。長線投資者可關注北都政策紅利與國家規劃帶來的區域發展潛力。在強勁的長線收租回報吸引下，估計項目的投資者入市比例將高達一半。

鄭健糧稱，樓市分析需建基於客觀數據及長遠規劃，北部都會區作為香港未來的重點發展方向，「芊御」的開價策略反映發展商對市場承接力的判斷，亦為買家提供一個以較低門檻部署北都發展的選項。

「芊御」首張價單涵蓋12伙一房至108伙兩房單位，位處第2座3樓至17樓，實用面積介乎289至412方呎。扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價全數低於600萬元，由393.1萬至587.8萬元，折實呎價介乎12,852元至14,795元。

入場單位為第2座3樓C室，實用面積289方呎，一房間隔，折實售價393.1萬元，折實呎價13,602元。最低呎價單位為第2座3樓M室，實用面積412方呎，兩房間隔，折實售價529.5萬元，折實呎價12,852元。

「芊御」共設3座住宅大樓，合共提供566伙住宅單位，戶型涵蓋一房至四房單位，實用面積249至758方呎。