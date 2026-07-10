告別劣質劏房：簡樸房標準、規管制度與推行時序全解讀

為根治劣質住屋環境，政府於《2024年施政報告》提出簡樸房概念，透過修訂劏房條例逐步取締不合規空間，確保在法例監管下保障基層住客的生命安全與居住尊嚴。

香港住屋問題迎來歷史性變革。政府正式向分間單位(坊間俗稱：劏房)重拳出擊，全面推行簡樸房規管制度。這項政策不僅改變數十萬基層市民的居住生態，更將直接衝擊本地物業收租市場。

此分間單位原面積僅7.1平方米，改動時劃入另一單位原有廁所位置，遂符合最小面積要求。黑廁加入有百葉板的門和通風管。(鍾式明攝)

如果業主完全沒有改動原本房屋當局批准的建築圖則(如：沒有使用間隔裝置或物料、沒有加裝多套獨立廁所)，只是單純將一個標準三房單位內的其中一間睡房租給朋友或學生，全屋共用同一個大門、廚房和浴室，並簽署一般租約。這屬於一般分租，不屬於簡樸房制度的規管對象。

簽署獨立租賃協議 ：這些分間出來的房間，是透過 2 份或以上的獨立住宅租賃協議 (不論是書面還是口頭協議)，分別出租給不同的租客居住。

主樓宇單位內「一拆多」 ：在同一個住宅單位之內，被分間成 2 個或以上 的獨立房間。

簡樸房規管制度並非針對所有房屋，法例主要規管位於私人住用或商住大廈內的樓宇單位。

規管範圍不適用於那些處所？

並非所有分間單位都能自動過渡為簡樸房。根據官方建議，合資格的簡樸房必須嚴格符合以下八個居住環境標準：

並非所有分間單位都能自動過渡為簡樸房。根據官方建議，合資格的簡樸房必須嚴格符合以下八個居住環境標準

整個簡樸房規管制度將採取「先登記、後取締」的漸進式手段，為市場留有足夠的緩衝期進行改裝。

整個簡樸房規管制度將採取「先登記、後取締」的漸進式手段，為市場留有足夠的緩衝期進行改裝。

次輪階段 ( 登記期 2026 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日 ) ：在登記期後半年才遞交登記的業主，若在首2年內遞交認證同樣全免；但若延至第3年才申請認證，則須支付半額1,500港元。

首輪階段 ( 登記期 2026 年 3 月 1 日至 8 月 31 日 ) ：業主只要在登記期首半年內遞交寬限期登記申請，並於首3年內遞交認證，官方認證費將全額寬免。

認證制求的法定標準收費為每個分間單位3,000港元，認證有效期為5年，期滿後續期費為2,400港元。政府為了鼓勵業主盡早改建，在政策推行初期提供分階段的「早鳥優惠」。

業主與租客實戰建議

面對即將成形的簡樸房條例，市場各方必須盡快調整策略：

物業業主

應立即尋找合資格的認可專業人士，為現有分間單位進行空間測量與結構評估。若單位無法改建達標，應在寬限期內還原或轉型為標準住宅租賃，避免承擔刑事責任。

現有租客

簽新約時須確認單位是否符合簡樸房標準及會否參與登記。同時應密切留意政府的公屋或簡約公屋安置配套，提早規劃搬遷。