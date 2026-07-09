嶺大內地生尋覓住所！無睇樓「唔講價」9300元租屯門開放式戶｜租賃市況

中原地產屯門時代廣場第二分行B組資深分區營業經理蕭俊邦表示，租務市場持續暢旺，來港升學的學生更成為租賃市場的主要動力之一，鄰近院校以及租金門檻較低的租盤明顯搶手，一有放盤往往極速獲承租。

蕭俊邦指，屯門菁雋低層5室，實用面積約169方呎，開放式間隔，月租叫價9,300元，新近獲內地生在無睇樓及無議價的情況下極速承租，並預繳一年租金，涉及11.16萬元。

蕭俊邦透露，該內地生將於新學年升讀嶺南大學，近日提早來港覓住處，有見校園附近的細單位租盤非常短缺，競爭激烈，所以得知上址剛放租，未有睇樓及講價便即時承租。業主於2019年以283萬元一手買入單位，現享租金回報約3.9厘，十分理想。