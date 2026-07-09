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地產
出版：2026-Jul-09 23:00
更新：2026-Jul-09 23:00

嶺大內地生尋覓住所！無睇樓「唔講價」9300元租屯門開放式戶｜租賃市況

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嶺大內地生尋覓住所！無睇樓「唔講價」9300元租屯門開放式戶｜租賃市況

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中原地產屯門時代廣場第二分行B組資深分區營業經理蕭俊邦表示，租務市場持續暢旺，來港升學的學生更成為租賃市場的主要動力之一，鄰近院校以及租金門檻較低的租盤明顯搶手，一有放盤往往極速獲承租。

蕭俊邦指，屯門菁雋低層5室，實用面積約169方呎，開放式間隔，月租叫價9,300元，新近獲內地生在無睇樓及無議價的情況下極速承租，並預繳一年租金，涉及11.16萬元。

蕭俊邦透露，該內地生將於新學年升讀嶺南大學，近日提早來港覓住處，有見校園附近的細單位租盤非常短缺，競爭激烈，所以得知上址剛放租，未有睇樓及講價便即時承租。業主於2019年以283萬元一手買入單位，現享租金回報約3.9厘，十分理想。

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資料顯示，菁雋位於屯門新墟青棉徑2號，2019年入伙，提供356個單位。

即睇屯門菁雋租盤 (House730)

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預繳半年租金逾8.8萬租御半山兩房

蕭俊邦稱，屯門御半山1A座高層G室，實用面積約414方呎，兩房間隔，月租叫價1.5萬元，獲嶺南大學內地生議價後以月租1.47萬元承租，呎租約35.5元，並預繳半年租金，涉及8.82萬元。

蕭俊邦指，業主於2018年以674萬元一手買入單位，現享租金回報率約2.6厘。資料顯示，御半山位於屯門新墟景秀里8號，2019年底入伙，共有2期涉及4座，提供1,017伙，單位實用面積由250至867方呎。

即睇屯門御半山租盤 (House730)

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