中原按揭王美鳳：銀行樓按積極 按揭回贈持續上揚 置業人士受惠

市場消息指，有銀行分別上調按揭現金回贈高達1.4%或以上。中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年樓市持續穩健向好，加上銀行的貸存比率處於低水平，整體貸存比率約52%甚低水平，港元貸存比率亦約為72%低水平，促使銀行放貸流動性增加；推動銀行增加樓按積極取態，以增加樓按競爭力吸納更廣泛物業客源。今年銀行逐步上調按揭現金回贈，由年初高達貸款額1%增至目前高達1.4%或以上，儘管現時回贈水平已屬近年新高水平，對比過往例如2023年曾高達貸款額的2%至3%仍有距離，故此當銀行樓按積極並具備條件，按揭現金回贈可有上調空間，置業人士可因此受惠。

回贈逾1%需扣減按揭貸款額 買家宜預留首期資金

王美鳳特別提醒，現時按揭現金回贈已升穿1%水平，用家需留意金管局的現行樓按指引。凡現金回贈超過住宅按揭貸款額的1%，銀行在計算按揭成數時，必須將整筆回贈金額從按揭貸款額中扣減，這意味著買家實質可借的按揭金額會因而減少。由於銀行會於完成交易後才安排發放現金回贈，買家需先自行準備多一點首期資金以便完成交易，資金較緊絀的用家需多加留意。

此外，申請高成數按揭保險計劃的買家亦要注意現金回贈的計算方式。儘管用家是申請九成按揭，銀行一般仍只會以七成按揭上限來計算現金回贈，而非以九成貸款總額計算，兩者實際所得的回贈金額會有顯著差別。