最快本周開價 海瑅灣II涉1284伙 兩房佔逾七成

信置執行董事田兆源指，「海瑅灣II」為日出康城終極臨海壓軸度假式住宅項目，坐擁港鐵上蓋及商場The LOHAS優勢。今期會先以價單形式推售，價錢會參考對上13B期「海瑅灣I」成交價，該期累沽逾832伙，平均成交呎價約17,354元，套現逾73億元。

一手市場迎來千伙大盤！信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13A期昨命名為「海瑅灣II」(LA MIRABELLE II)，提供1,284伙，同步上載售樓說明書，戶型主打兩房，佔全盤單位逾七成，最快本周開價，目標月內開售。

據「海瑅灣II」樓書顯示，由2座物業組成，為項目第3座及5座，細分為3A、3B、5A及5B座，實用面積303至1,314方呎，當中兩房佔920伙最多，一房及三房分別設218伙及108伙，另有38伙特色單位。全盤最細單位為5B座6樓D室一房，實用面積303方呎，連58方呎平台。項目於地下、1樓及2樓合共提供359個住客車位，預計關鍵日期2027年6月30日，樓花期約12個月。

芊御周六首輪發售142伙 周四截票

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」公布首輪銷售安排，落實本周六發售142伙，當中價單推售138伙，包括17伙一房及121伙兩房，實用面積289至413方呎，扣除最高16%折扣後，折實價393.1萬至585.8萬元，折實呎價11,950至14,745元，折實平均呎價13,660元。入場單位為2座3樓C室一房，實用面積289方呎，折實價393.1萬元，呎價13,602元。另有4伙以招標出售，主要為平台特色戶，實用面積373至400方呎。

「芊御」首輪將於周四晚上8時截票，周五進行抽籤，周六上午9時30分開售，將分A及B組，A組須買2至4伙指定單位，且不可買多於1伙一房戶；B組須買1至2伙指定單位。市場消息指，項目暫收逾5,000票，超額認購逾35倍。