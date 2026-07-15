海瑅灣II開價｜首批257伙 最平574萬 折實平均呎價15770元｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」今日(15日)公布首張價單，涉及257伙，提供最高15%折扣優惠，單位折實售價由574.6萬元起，折實呎價由14,826元起，折實平均呎價15,770元，較今年3月份推出的第13B期「海瑅灣I」首批折實平均呎價15,588元高約1.2%。
「海瑅灣II」首張價單涵蓋10伙一房及247伙兩房單位，全數屬內園單位，實用面積介乎347至554方呎。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由574.6萬至908.99萬元，折實呎價介乎14,826元至16,809元。
首批形容「終極臨海壓軸行動價」
信置執行董事田兆源表示，「海瑅灣I」園景價單單位銷情熾熱，以價單形式已推出共604伙，已售出559伙或逾92%，反映市場承接力相當強勁，故現時推出「海瑅灣II」應市，首批較「海瑅灣I」有輕微加價約1.2%，形容為「終極臨海壓軸行動價」，示範單位及收票詳情稍後公布，有機會下周進行銷售。
一房全數折實價低於「6球」
嘉里發展有限公司董事及香港區總經理湯耀宗稱，今批單位主打兩房(開放式廚房)戶型，佔首張價單逾80%。最低呎價及兩房入場單位為第5(5A)座7樓C室，實用面積488方呎，兩房(開放式廚房)，折實售價723.52萬元，呎價14,826元。
嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇指，首批最低售價及一房入場單位為第5(5B)座7樓F室，實用面積347方呎，一房(開放式廚房)，折實售價574.6萬元，呎價16,559元；而一房全數折實售價低於600萬元。
招商局置地執行董事兼總經理黃競源說，首批有37伙屬兩房(開放式廚房)加書房單位，當中最低售價為第3(3B)座7樓D室，實用面積554方呎，兩房(開放式廚房)，折實售價859.86萬元，呎價15,521元。
「海瑅灣II」由2座物業組成，為項目第3座及5座，細分為3A、3B、5A及5B座，實用面積303至1,314方呎，當中兩房佔920伙最多。項目於地下、1樓及2樓合共提供359個住客車位，預計關鍵日期2027年6月30日。