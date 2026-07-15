海瑅灣II開價｜首批257伙 最平574萬 折實平均呎價15770元｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」今日(15日)公布首張價單，涉及257伙，提供最高15%折扣優惠，單位折實售價由574.6萬元起，折實呎價由14,826元起，折實平均呎價15,770元，較今年3月份推出的第13B期「海瑅灣I」首批折實平均呎價15,588元高約1.2%。

「海瑅灣II」首張價單涵蓋10伙一房及247伙兩房單位，全數屬內園單位，實用面積介乎347至554方呎。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由574.6萬至908.99萬元，折實呎價介乎14,826元至16,809元。