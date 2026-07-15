海瑅灣II開價｜中原陳永傑：較區內同系一手貨尾折讓逾10% 售價震撼｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」今日(15日)公布首張價單，涉及257伙，提供最高15%折扣優惠，單位折實售價由574.6萬元起，折實呎價由14,826元起，折實平均呎價15,770元，較今年3月份推出的第13B期「海瑅灣I」首批折實平均呎價15,588元高約1.2%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「海瑅灣II」首張價單折實平均呎價較區內同系一手貨尾有逾10%折讓，售價震撼。承接上一期的優勢，海瑅灣II同樣位處臨海地段，但同時是最近鐵路站的一期，交通四通八達，而且戶型多元，涵蓋一房至三房，可照顧不同買家的住屋需求，相信項目客源仍以用家為主，估計佔比70%。
料有4厘租金回報
陳永傑指，租金回報方面，同區較新期數的屋苑現時平均實用呎租約45元，部分可高逾50元，推算租金回報有望達4厘，回報可觀，料可吸引長線投資者入市，料佔整體客源30%。
他續指，銀行近日積極爭取按揭業務，絕對有助樓市健康發展，亦是置業人士的福音。世界盃效應下，樓市短暫降溫。隨著賽事進入最後階段，相信大賽完結後樓市會即時恢復正常，料本月一手成交量有機會接近1,000宗。
據代理行資料顯示，現時日出康城一手貨尾平均實用呎價，其中「SEASONS PLACE」約19,512元、「PARK SEASONS」約19,690元、「海瑅灣I」約19,618元、「凱柏峰」約18,811元。
「海瑅灣II」首張價單涵蓋10伙一房及247伙兩房單位，全數屬內園單位，實用面積介乎347至554方呎。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價由574.6萬至908.99萬元，折實呎價介乎14,826元至16,809元。
「海瑅灣II」由2座物業組成，為項目第3座及5座，細分為3A、3B、5A及5B座，實用面積303至1,314方呎，當中兩房佔920伙最多。項目於地下、1樓及2樓合共提供359個住客車位，預計關鍵日期2027年6月30日。