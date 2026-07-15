海瑅灣II開價｜中原陳永傑：較區內同系一手貨尾折讓逾10% 售價震撼｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」今日(15日)公布首張價單，涉及257伙，提供最高15%折扣優惠，單位折實售價由574.6萬元起，折實呎價由14,826元起，折實平均呎價15,770元，較今年3月份推出的第13B期「海瑅灣I」首批折實平均呎價15,588元高約1.2%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「海瑅灣II」首張價單折實平均呎價較區內同系一手貨尾有逾10%折讓，售價震撼。承接上一期的優勢，海瑅灣II同樣位處臨海地段，但同時是最近鐵路站的一期，交通四通八達，而且戶型多元，涵蓋一房至三房，可照顧不同買家的住屋需求，相信項目客源仍以用家為主，估計佔比70%。