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出版：2026-Jul-19 10:00
更新：2026-Jul-19 10:00

PARK SILICON舉辦積木編程機械人STEAM 工作坊 逾百組家庭客參加｜古洞新盤

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PARK SILICON舉辦積木編程機械人STEAM 工作坊 逾百組家庭客參加｜古洞新盤

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會德豐地產旗下古洞鄉梓路新盤「PARK SILICON」昨日(18日)於「古洞北·都會新篇展館」舉辦「北部都會區積木編程機械人 STEAM 工作坊」，吸引逾100組家庭客前來熱烈參與，讓小朋友親身體驗北部都會區的未來創科氛圍。集團副主席兼常務董事黃光耀亦親臨現場，與在場的小朋友及家長互動，並一同操控機械人於「PARK SILICON 」十分鐘生活圈地圖上挑戰關卡，場面非常熱鬧。

在活動導師的專業指導下，小朋友們化身「北都小小工程師」動手拼砌出專屬的積木機械人，並深入學習圖形化基礎編程。孩子們透過遙控器與手機APP雙模式，靈活指揮機械人完成古洞北闖關任務，從中全面訓練其立體構建與工程邏輯思維，並啟迪對北都創科發展的想像與認知。

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活動特別以科技模擬未來北都智慧社區的運作場景，讓參加者親自感受智慧科技如何融入日常住宅與社區生活之中。來賓其後亦參觀了「古洞北·都會新篇展館」，透過短片、多媒體模型及創意互動遊戲，深入了解未來北都智慧城鎮的前瞻規劃，及項目鄰近未來創科地段的黃金發展潛力。

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「PARK SILICON」分兩期發展，提供781伙，第1期設457伙，第2期設324伙。標準戶涵蓋一房至三房，實用面積約310至600方呎，當中兩房佔近六成。

即睇古洞PARK SILICON第1期最新資訊 (House730)

即睇古洞PARK SILICON第2期最新資訊 (House730)

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