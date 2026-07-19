PARK SILICON舉辦積木編程機械人STEAM 工作坊 逾百組家庭客參加｜古洞新盤

會德豐地產旗下古洞鄉梓路新盤「PARK SILICON」昨日(18日)於「古洞北·都會新篇展館」舉辦「北部都會區積木編程機械人 STEAM 工作坊」，吸引逾100組家庭客前來熱烈參與，讓小朋友親身體驗北部都會區的未來創科氛圍。集團副主席兼常務董事黃光耀亦親臨現場，與在場的小朋友及家長互動，並一同操控機械人於「PARK SILICON 」十分鐘生活圈地圖上挑戰關卡，場面非常熱鬧。

在活動導師的專業指導下，小朋友們化身「北都小小工程師」動手拼砌出專屬的積木機械人，並深入學習圖形化基礎編程。孩子們透過遙控器與手機APP雙模式，靈活指揮機械人完成古洞北闖關任務，從中全面訓練其立體構建與工程邏輯思維，並啟迪對北都創科發展的想像與認知。