新地：apm全程直播世界盃賽事吸引近1.5萬球迷觀賽 人流較上屆升逾20%

新鴻基地產(016)旗下觀塘商場apm把握足球盛事推廣機遇，特設中庭6米乘3.5米高清LED巨幕，球迷尤其大讚商場安排賽事撞期時以上、下大電視同步直播，真正做到104場全程直播。新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，雖然今年賽事時差因素較大，但仍有一班中堅球迷熱衷在商場睇波，享受全場歡呼喝采的熱鬧氣氛，總結是次104場賽事吸引近1.5萬球迷在apm觀賽，最高峰賽事是阿根廷對瑞士，全場有逾1,300球迷見證阿根廷打入四強。

馮穎欣指，是次賽事不少在早晨時段進行，商場邀請餐飲商戶提供早餐優惠，成功帶動早市生意有雙位數升幅。此外，商場又聯同不少輕食、餐廳、運動商戶推出暑期優惠，並在期間聯手多個潮流單位於中庭設限定展覽或限定店，主題包羅偶像應援、最潮玩意如爆旋陀螺、Tamagotchi等，日與夜熱潮人流推動購物氣氛，人流及營業額均增逾10%，相比上屆2022賽事同期人流增幅更逾20%。隨著商場推出第二浪暑期主題展覽及活動推廣，有望保持按年人流及營業額升幅逾10%。