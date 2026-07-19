新地：apm全程直播世界盃賽事吸引近1.5萬球迷觀賽 人流較上屆升逾20%

新鴻基地產(016)旗下觀塘商場apm把握足球盛事推廣機遇，特設中庭6米乘3.5米高清LED巨幕，球迷尤其大讚商場安排賽事撞期時以上、下大電視同步直播，真正做到104場全程直播。新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，雖然今年賽事時差因素較大，但仍有一班中堅球迷熱衷在商場睇波，享受全場歡呼喝采的熱鬧氣氛，總結是次104場賽事吸引近1.5萬球迷在apm觀賽，最高峰賽事是阿根廷對瑞士，全場有逾1,300球迷見證阿根廷打入四強。
馮穎欣指，是次賽事不少在早晨時段進行，商場邀請餐飲商戶提供早餐優惠，成功帶動早市生意有雙位數升幅。此外，商場又聯同不少輕食、餐廳、運動商戶推出暑期優惠，並在期間聯手多個潮流單位於中庭設限定展覽或限定店，主題包羅偶像應援、最潮玩意如爆旋陀螺、Tamagotchi等，日與夜熱潮人流推動購物氣氛，人流及營業額均增逾10%，相比上屆2022賽事同期人流增幅更逾20%。隨著商場推出第二浪暑期主題展覽及活動推廣，有望保持按年人流及營業額升幅逾10%。
今晚冠軍戰開鑼在即，apm於今日舉行「Goal! 奪冠倒數嘉年華」，邀請人氣足球女將黃可盈、Rose Ma、Maggie及Wingki現身應援，與球迷大玩遊戲、切磋球技，加上同場花式足球表演，與公眾一起將賽前熱度推到高峰，為冠軍戰瘋狂預熱。今晚商場將繼續夥拍咖啡品牌Nespresso及以人氣燒賣加辣椒油聞名的「香料案內所」，特設燒賣檔及咖啡專櫃，商場藉深化場內活動體驗，加強與客人聯繫，積極把其慣性到場化成商場消費動力。
大型夏日主題裝置Part II下周六登場
至於apm與韓國人氣設計師IP「Sticky Monster Lab」(黏黏怪物研究所)攜手打造的《apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest》大型夏日主題裝置Part II即將登場，由下周六(25日)起至8月30日期間，一眾Sticky Monster Lab怪物隊員將換上色彩繽紛的運動造型，齊齊進駐全新的「運動競技場」，化身競步跑手、籃球員、匹克球好手、力量型健將及保齡球高手，陪大家投入盛夏運動派對。場內設有近5米的Cheering Tower打氣燈塔、全新「GOGO run GO」體感競步挑戰、奪冠榮譽頒獎台，以及結合HYROX、花式籃球及美式保齡球元素的多個主題場景，無論是運動愛好者、潮玩控還是打卡一族，都可跟隨怪物隊員穿梭不同運動場景，挑戰互動遊戲、發掘打卡驚喜，盡情感受 Summer Playfest 的夏日活力。