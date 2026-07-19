柏傲莊III重推套現逾64億 辦「漫遊大圍・城市底蘊之旅」近百名會員參與｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，已取得滿意紙，現樓可以即買即住。New World CLUB今日(19日)舉辦「漫遊大圍・城市底蘊之旅」，邀請會員及親友乘坐開蓬巴士穿梭大圍及沙田區，深入探索社區的人文歷史、文化地標及城市故事。活動反應熱烈，吸引近百名 位會員及親友參與，在《香港散步學》作者黃宇軒先生專業帶領下細味大圍的文化底蘊及社區特色，從多角度感受區內獨有魅力。
活動走訪車公廟、城門河、大圍村、積存街及圍方等區內特色地標，細說大圍由昔日鄉村逐步發展成現代化社區的歷程，讓參加者深入了解區內豐富的人文故事及發展足跡。會員更參觀「柏傲莊III」現樓及示範單位，親身感受項目的建築設計、住區規劃及臨河生活氛圍，深入了解大圍生活圈的獨特優勢及未來發展願景。
推「置業有成」優惠 總值達8萬
此外，New World CLUB特別推出「置業有成」會員專屬禮遇，為特選會員提供住宅物業私人導賞、優先參觀示範單位及會員推薦獎賞等尊尚服務。特選會員於2026年12月31日或之前成功購買新世界集團旗下指定住宅單位，更有機會獲享香港瑰麗酒店住宿及／或餐飲禮遇，總值高達80,000元。
「柏傲莊」系列重推以來累計售出389伙，套現逾64億元。
「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。