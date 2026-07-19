柏傲莊III重推套現逾64億 辦「漫遊大圍・城市底蘊之旅」近百名會員參與｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，已取得滿意紙，現樓可以即買即住。New World CLUB今日(19日)舉辦「漫遊大圍・城市底蘊之旅」，邀請會員及親友乘坐開蓬巴士穿梭大圍及沙田區，深入探索社區的人文歷史、文化地標及城市故事。活動反應熱烈，吸引近百名 位會員及親友參與，在《香港散步學》作者黃宇軒先生專業帶領下細味大圍的文化底蘊及社區特色，從多角度感受區內獨有魅力。

活動走訪車公廟、城門河、大圍村、積存街及圍方等區內特色地標，細說大圍由昔日鄉村逐步發展成現代化社區的歷程，讓參加者深入了解區內豐富的人文故事及發展足跡。會員更參觀「柏傲莊III」現樓及示範單位，親身感受項目的建築設計、住區規劃及臨河生活氛圍，深入了解大圍生活圈的獨特優勢及未來發展願景。