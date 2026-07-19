芊御首標售平台特色戶 成交價逾649萬 累售139伙套現近7.4億｜元朗新盤

A組買家時段共售出37伙，當中錄得三組大手買家入市，其中兩組買家分別購入4伙兩房單位，每組涉資逾2,100萬元；另有一組買家購入3伙兩房單位，涉資約1,600萬元，反映具實力買家對項目充滿信心。至於B組時段同樣錄得多組買家積極入市，當中更有三組客戶各購入2伙，顯示用家及投資者對項目的需求均十分殷切。

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」，昨日(18日)進行首輪銷售，價單單位火速沽清。今日(19日)錄得首宗招標成交，為2座平台特色單位，成交價逾649萬元，成交呎價達19,098元，創項目新高。連同招標成交計算，項目累售139伙，套現近7.4億元。

買家以本地客為主，佔約85%，內地及外地客則佔約15%。按地區劃分，新界區買家佔74%，主要來自元朗及屯門；九龍區及港島區買家分別佔約15%及7%。

加推114伙

鑑於首輪銷售銷情暢旺，向隅客眾多，發展商昨日已加推第3號價單應市，涉及114伙，折實平均呎價13,516元，當中更首度推出第1座單位，預料將延續熾熱銷售勢頭。

「芊御」共設3座住宅大樓，合共提供566伙住宅單位，戶型涵蓋一房至四房單位，實用面積249至758方呎。