HomeSquare斥800萬辦「香港家居折」 新地：料人流及營業額按年錄雙位增長

隨着年輕「上車族」及新婚家庭對置家效率、空間規劃及個人化設計的要求提升，AI科技正重塑零售及家居消費模式。新鴻基地產(016)旗下沙田HomeSquare商場今年斥資800萬元舉辦年度旗艦推廣企劃「香港家居折2026」，首度與商戶合作引入AI家居設計及Phygital(線上線下融合)體驗，配合場內家具品牌推出的低至一折、100元及1元限量優惠，協助消費者更有效規劃理想家居，並進一步提升整體購物體驗。HomeSquare預計今年活動將吸引大批具消費力的年輕客群，料人流及生意額將分別按年錄得15%及18%升幅。

新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，隨着住宅市場逐步回暖，以及新盤及大型屋苑陸續入伙，年輕業主及新婚家庭正成為推動本地家居消費市場的重要動力。這批新生代業主在規劃新居時，已不再只關注價格優惠，而是更重視空間運用、設計配搭及購物過程的效率與便利性。

迎合AI科技正重塑家居消費模式的新趨勢，HomeSquare今年以「Smart Buy、Smart Design、Smart Living」為核心，由選購、設計到配送安裝全面升級購物體驗，在場內商戶的支持下，我們希望透過科技協助缺乏家居規劃經驗的首置年輕業主，更有效掌握空間布局、家具選擇、整體風格及預算分配。集團預計HomeSquare今年7月及8月的人流及營業額均可較去年錄得雙位數增長。