十大屋苑｜周末成交僅錄4宗 中原：元朗新盤大賣 二手交投受挫

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周末5宗減少1宗或20%，並連續7個周末錄得單位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，世界盃引爆全城足球狂熱，這兩天是決賽周末，氣氛推上高峰，睇樓活動明顯受影響；加上元朗新盤首輪發售，搶盡市場焦點與購買力，項目即日沽清全數可售單位，反映市民置業信心不減，對後市仍信心十足，相信世界盃落幕後，睇樓活動及交投步伐會恢復正常。

太古城本月交投量維持 9 宗 港島區方面，中原地產太古城區副區域營業董事張光耀表示，踏入暑假，天氣持續不穩，每逢周末均有雨，令睇樓活動大受影響。太古城已連續4個周末未錄得交投，本周末亦不例外，本月交投量維持9宗成交，平均實用呎價約18,800元。預計世界盃完結後，區內交投將大幅好轉。

美孚新邨三房 1040 萬成交 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得1宗成交，比上周少1宗。本周末成交單位為3期百老匯街60座低層A室，實用面積982方呎，三房內街景單位，最初開價1,160萬元，議價後以1,040萬元成交，呎價10,591元。新買家為同區換樓客，見屋苑同類型放盤不多，議價後感合理即決定入市自用。原業主於1997年1月以535萬元買入單位，持貨29年，現沽貨帳面可大幅獲利505萬元離場，單位期內升值94%。

新都城打破悶局錄 2 宗成交 中原地產將軍澳新都城三期分行副區域營業經理張鎮邦表示，新都城本周末打破悶局，錄得2宗成交，平均實用呎價下跌至15,047元水平。本周末交投包括2期3座中層A室，實用面積441方呎，兩房間隔，業主昨天剛放下鎖匙，叫價660萬元，隨即獲多組買家洽購，最後搶高30萬元，今天以690萬元閃電成交，折合實用呎價15,646元。原業主於1999年2月以211萬元購入單位，單位27年間升值479萬元或2.3倍。據悉，屋苑同類型單位2期3座低層A室，實用面積同屬441方呎，上月底剛以665萬元易手。