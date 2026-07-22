家庭客趁暑假搬屋！名日．九肚山三房套「零議價」租出｜租賃市況

為方便子女就返學 2.9 萬租屯門帝御．星濤三房套 利嘉閣地產青山公路-豪宅分行高級經理黃錦鵬表示，該行高級客戶經理張美寶最新促成屯門帝御‧星濤1座低層2室租賃成交，單位實用面積約779方呎，向東北，屬三房一套連儲物房及工人套房間隔，望內園。 黃錦鵬指，新租客為外區家庭客，因小朋友已報讀附近學校，特意搬至屯門區居住。客人透過利嘉閣真盤源平台搵租盤，代理了解其偏好後，即時引薦發展商全新一手租盤。客人對單位一見傾心，鍾情其間隔方正、儲物空間多及附設小露台，加上周邊環境清幽，極適合子女成長，終「零議價」以2.9萬元合理價租入，呎租約37.2元。

The YOHO Hub三房獲家庭客以2.63萬元承租。(資料圖片)

元朗The YOHO Hub三房2.63萬租出 中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗站上蓋新晉屋苑The YOHO HUB本月暫錄得7宗租賃成交，平均實用呎租約45.6元。中原最新促成2座低層E室租賃成交，單位實用面積約538方呎，三房間隔。月租叫價2.7萬元，經議價後以2.63萬元租出，呎租約48.9元。 王勤學透露，租客為元朗區家庭客，心儀YOHO HUB地段優越，交通便利，且單位景致開揚，眼見暑假租盤十分緊張，遂火速租入上址。業主於2022年以1,078萬元一手買入單位，現可享約2.9厘租金回報。