西斜降溫方法｜防UV唔等於隔熱 隔熱窗膜/防光窗簾保持清爽

每逢炎夏，許多住宅受限於地理位置或建築結構，室內往往因陽光暴曬而積聚大量熱能，尤其是西斜戶與頂層單位。單純依賴冷氣不僅會令電費開支暴增，更不符合環保原則。事實上，只要在從源頭阻截室外熱力進入，即使減少冷氣使用時間，室內也能自然保持清涼爽快。 室外防禦：阻絕陽光的第一道防線 增設室外遮陽裝置 在物理學中，阻擋熱力最有效的方法是將其隔絕在建築物外部。對於有露台、窗台或花園的單位，安裝伸縮式室外遮陽篷、竹簾或戶外百葉簾，可以在陽光接觸到窗戶玻璃前將其阻擋。這種「外遮陽」設計能減少高達七成以上的太陽直射熱，效果遠比單純使用室內窗簾更為顯著。

善用防光隔熱簾 建議拉上窗簾或百葉簾，避免強光直接照射地板及木質家具等易吸熱的物件。雖然窗簾能阻擋直射的光線，但由於其位於玻璃內側，仍會有部分熱能滲入室內。因此，建議挑選具有反射層或高密度編織的防光隔熱窗簾。

玻璃防護：窗膜的選購關鍵 窗戶是室內外熱量交換最頻繁的通道。如果無法改動室外結構，針對玻璃進行優化是性價比極高的方案： 貼上高性能隔熱窗膜 在既有玻璃上貼上一層隔熱貼膜，能主動反射及阻隔熱能。裝修學院校長Simon提醒，消費者在選購時常陷入「防UV99%就等於隔熱」的誤區。事實上，紫外線主要引起皮具或木家具老化褪色，與體感降溫關係不大。 窗膜選購三大核心指標 總太陽能阻隔率 (TSER) 這是最關鍵的降溫指標。它綜合評估了紫外線、可見光與紅外線的整體隔熱效能，數值越高表示阻隔熱量效果越好。

紅外線阻隔率 (IRR) 紅外線是太陽光中熱能的主要來源。部分產品雖標榜IRR高達99%，但若TSER數值不高，實際隔熱感依然有限，選購時切勿單看一項。 可見光透射率 (VLT) 即玻璃的透光度。過低的VLT會使室內白天也變得昏暗。現代優質窗膜能兼顧「高透光、高隔熱」，切勿盲目購買深色或反光度過高的廉價窗膜。 打風期間裝修7大注意事項 做好防護措施 幾大風都唔怕！

科學對流：善用自然風與空氣循環 掌握正確通風時間 許多人一感到室內悶熱就會立刻把所有窗戶打開，但當正午或下午的室外溫度高於室內時，開窗只會將熱氣源源不斷地帶進屋內。科學的作法是「白天閉窗、早晚開窗」——在日間室外溫度高企時關閉窗戶，防止熱浪進入；待清晨或入夜室外溫度回落時再打開窗戶，引入清涼空氣。 靈活製造穿堂風與主動換氣 通風的秘訣在於「對流」。如果單位有南北對角的窗戶，同時打開能創造極佳的對流效果。若只有單邊窗戶，可在窗戶附近放置循環扇向內吹送，並開啟廚房或浴室的抽氣扇，主動製造「氣壓差」以加速室內積聚的熱空氣排出。

裝修規劃：從基礎建材做好隔熱準備 如果正值新屋裝修或大翻新階段，可以從基礎工程入手，為家居植入長效的物理屏障： 外牆增設內保溫隔熱層 在大翻新時，針對西斜或直接受暴曬的牆體內側，可以要求裝修師傅鋪設5至8厘米厚的岩棉、擠塑板或發泡阻熱材料，再以石膏板進行封牆。這層結構不僅能在夏天阻斷熱力，冬夜亦可減緩室內暖氣散失。 空間以反光淺色系為主 物理上，深色物料極易吸熱。因此西斜房應避免大面積鋪設深色牆身、地板或大型木櫃飾面。白色、淺灰色、淺藍色或淡綠色等清新的粉色系，不僅能反射大部分光線與熱量，還能從心理上帶來冰涼寧靜的視覺效果。

物理微調：日常生活中的減熱巧思 排除多餘電器熱源 焗爐、乾衣機、電磁爐等家電運作時會散發大量散熱。高溫日間應盡量減少使用，膳食改以清爽冷盤為主。此外，應全面將家中的傳統鎢絲燈換成發熱量極低的LED燈，減少室內微小的散熱來源。 控制室內環境濕度 香港夏天普遍潮濕，高濕度會使人感到異常黏膩、體感溫度隨之上升。此時可利用抽濕機將濕度調低至50%-60%左右。需要注意的是，抽濕機運作時也會微發熱，應避免在密閉小房內長時間開啟，以免室內氣溫上升。