6月轉按登記量按月升五成 創28個月新高 中原按揭：轉按誘因增｜樓市數據

6 月轉按登記量錄 829 宗

中原按揭董事總經理王美鳳指出，今年市場上之轉按申請逐步回升，6月份轉按登記量829宗躍升5成，對比過去兩年每月轉按登記主要處於500多宗水平，反映轉按市場有所回暖；相信主要受多項利好因素疊加帶動: 1. 隨著今年樓價重拾升軌，物業估值同步上揚，以往因估值不足而難以轉按的業主，現時已具備足夠「水位」平手轉按甚至套現周轉。2. 同時，今年銀行對於轉按業務之取態漸轉積極，大部份轉按優惠與新按看齊，近月銀行持續上調按揭現金回贈，增加了業主轉按的誘因。3. 再者，若業主於2023年第四季或之後新造H按，至今息率大致平穩，其兩年罰息期正陸續完結，業主透過轉按賺取回贈的意欲或增。4. 加上今年3月大型銀行接連推出低至2.73%的定息按揭，息率較H按（3.25%）低約半厘，亦吸引不少業主藉轉按鎖定低息。