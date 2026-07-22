6月轉按登記量按月升五成 創28個月新高 中原按揭：轉按誘因增｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處數據顯示，2026年6月份銀行轉按共錄得839宗登記，按月升49.8%，創自2024年2月（1,228宗）後的28個月新高。2026年上半年累計錄得3,623宗轉按登記，較2025年同期3,328宗升8.9%，隨着近月轉按申請量逐步回升，轉按市場已出現回暖跡象。
6月轉按登記量錄829宗
中原按揭董事總經理王美鳳指出，今年市場上之轉按申請逐步回升，6月份轉按登記量829宗躍升5成，對比過去兩年每月轉按登記主要處於500多宗水平，反映轉按市場有所回暖；相信主要受多項利好因素疊加帶動: 1. 隨著今年樓價重拾升軌，物業估值同步上揚，以往因估值不足而難以轉按的業主，現時已具備足夠「水位」平手轉按甚至套現周轉。2. 同時，今年銀行對於轉按業務之取態漸轉積極，大部份轉按優惠與新按看齊，近月銀行持續上調按揭現金回贈，增加了業主轉按的誘因。3. 再者，若業主於2023年第四季或之後新造H按，至今息率大致平穩，其兩年罰息期正陸續完結，業主透過轉按賺取回贈的意欲或增。4. 加上今年3月大型銀行接連推出低至2.73%的定息按揭，息率較H按（3.25%）低約半厘，亦吸引不少業主藉轉按鎖定低息。
展望下半年，樓價上升步伐放緩但回升走勢持續，物業估值續有上升潛力，加上銀行按揭優惠及回贈保持吸引，預期轉按市場回暖勢頭持續，料下半年轉按登記量可進一步增長。
6月轉按登記滙豐銀行2連冠
根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年6月份銀行轉按登記共錄得839宗，較5月份的560宗升49.8%。巿佔率方面，6月份滙豐銀行以196宗轉按登記成功衛冕第一位，較5月份的149宗升31.5%，市佔率按月跌3.2個百分點至23.4%。至於第二位中銀香港則錄得188宗登記，市佔率跌1.4個百分點為22.4%。渣打銀行以84宗登記(市佔率10%)維持第三；恒生銀行以68宗登記(市佔率8.1%)維持第四；至於第五至第十位，則依次為工銀亞洲、東亞銀行、信銀國際、華僑銀行香港、大新銀行及上海商業銀行 。
2026年上半年轉按登記較2025年同期升8.9%
根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026上半年轉按登記共錄得3,623宗，較2025年同期 （3,328宗）升8.9%。中銀香港上半年轉按市佔率21.8%，登記量791宗，僅較第二名滙豐銀行（789宗）多2宗領先，排名維持第一；滙豐銀行登記量789宗，轉按市佔率同為21.8%，登記量按年增31.5%，排名第二。渣打銀行升兩級排第三，轉按市佔率11%，登記量399宗按年大增51.7%。恒生銀行市佔率7.8%，登記量281宗，按年跌18.6%，排名第四。