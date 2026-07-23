天水圍屋苑連錄租賃交投！新香港人「一炮過」預繳逾17萬租三房套｜二手樓租賃

暑假租賃市場暢旺，天水圍屋苑連續租務成交個案。利嘉閣地產天水圍嘉湖山莊分行分行經理蕭啟諾表示，該行最新促成一宗藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊1期樂湖居6座高層B室租賃成交，單位實用面積約633方呎，屬三房套間隔，望市景。 蕭啟諾指，新租客為新香港人，透過利嘉閣真盤源平台鎖定目標。租客鍾情單位間隔實用、景觀開揚，由於做價合理，故決定以1.45萬元承租，並願意以「年付」方式繳付全年租金約17.4萬元，呎租約22.9元。據悉，業主於早年以約108.8萬元一手購入上址，現享近16厘租金回報。

家庭客 1.15 萬租嘉湖山莊兩房 利嘉閣地產天水圍Yoho West分行高級經理曾慧敬稱，該行最新促成一宗嘉湖山莊1期樂湖居12座高層E室租賃成交，單位實用面積約448方呎，屬兩房兩廳間隔，望內園水池靚景。 曾慧敬續稱，新租客為家庭客，透過利嘉閣真盤源平台鎖定目標。租客鍾情單位間隔實用，且享優美內園水池景致，加上租金水平合理，故決定以1.15萬元承租，呎租約25.7元。據悉，業主於2025年以約325萬元購入上址，現享約4.2厘租金回報。 中學老師 1.3 萬租 Wetland Seasons Bay 「一房半」