樓價重返高位水平！馬鞍山翠擁華庭三房877萬沽 原業主5年微蝕離場｜二手樓成交

近月整體二手交投價量齊升，部分屋苑售價已幾近重返5、6年前樓價高位時水平，惟原業主帳面仍要損手離場。

世紀21奇豐物業星濤灣分行經理胡國強表示，馬鞍山翠擁華庭12座高層A室，單位實用面積約696方呎，三房兩廳間隔，坐向西北面望園景加少海景。單位原叫價890萬元放盤，最終輕微減價13萬元，以877萬元沽出，呎價約12,601元，呎價創近兩年以來新高。

據了解，原業主於2021年樓市高峰期以890萬元購入單位，持貨約5年轉售，帳面損失13萬元，單位期內跌價約1.5%。資料顯示，翠擁華庭位於馬鞍山沙安街9號，2000年入伙，共有12座，提供1,606個單位。