樓價重返高位水平！馬鞍山翠擁華庭三房877萬沽 原業主5年微蝕離場｜二手樓成交

近月整體二手交投價量齊升，部分屋苑售價已幾近重返5、6年前樓價高位時水平，惟原業主帳面仍要損手離場。
世紀21奇豐物業星濤灣分行經理胡國強表示，馬鞍山翠擁華庭12座高層A室，單位實用面積約696方呎，三房兩廳間隔，坐向西北面望園景加少海景。單位原叫價890萬元放盤，最終輕微減價13萬元，以877萬元沽出，呎價約12,601元，呎價創近兩年以來新高。
據了解，原業主於2021年樓市高峰期以890萬元購入單位，持貨約5年轉售，帳面損失13萬元，單位期內跌價約1.5%。資料顯示，翠擁華庭位於馬鞍山沙安街9號，2000年入伙，共有12座，提供1,606個單位。
迎海兩房減價不足1%沽 呎價企穩1.6萬以上
世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯指，馬鞍山烏溪沙迎海4期迎海．駿岸7座中層D室，實用面積約496方呎，屬兩房兩廳連儲物室間隔，坐向東北望園景。
黎健峯續指，上址原叫價810萬元放售，最終輕微減價6.2萬元或約0.8%，以803.8萬元易手，呎價約16,206元。
據了解，原業主於2020年樓市高峰期購入單位，當時買入價815萬元，持貨約6年沽售，帳面虧蝕11.2萬元，單位期內貶值約1.4%。