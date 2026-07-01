新盤撻訂｜第二季宗數回落16.2% 創5季新低 撻大訂比例急跌16%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年第二季新盤撻訂宗數錄140宗，較第一季的167宗，下跌16.2%，創2025年第一季83宗後的5個季度新低。其中撻大訂錄102宗，撻大訂比例為73%，按季急跌16個百分點，由約九成降至七成；撻細訂比例則連升3季，由不足一成升至27%。今年上半年撻訂共307宗，按半年跌42.6%，料全年約550宗，較2025年高峰881宗大減近四成。反映撻訂高峰期已過，樓市好轉，樓價持續向升，降低高位入市買家的財務風險及撻訂誘因，致撻訂宗數趨跌。

第二季撻訂重售比例錄 60% 於2026年第二季取消交易的140宗一手私人住宅之中，截至6月底有84宗已成功重售，重售比例錄60%，較第一季撻訂並於當季重售比例的74%，下跌14個百分點。估計因新盤銷售維持熱度，市場購買力持續釋放，發展商相信撻訂單位不難被吸納，故沒有急切馬上重推撻訂單位，料重售比例維持六成以上水平。

港島南岸 Blue Coast 撻訂宗數最多 錄12宗 今年第二季撻訂宗數最多的一手項目是黃竹坑港島南岸3B期Blue Coast，錄12宗。啟德柏蔚森I及將軍澳日出康城11B期凱柏峰I，各錄9宗，並列第二位。其他6個較多撻訂的項目包括西貢傲瀧、將軍澳日出康城13B期海堤灣I、啟德柏蔚森III、長沙灣連方二期、屯門黃金海灣一期意嵐及北角柏蔚山一期，分別錄5宗至8宗撻訂不等。上述9個項目除海堤灣I外，全部是撻大訂個案，海堤灣I則全屬撻細訂個案。Blue Coast及意嵐已100%全部重售，而連方二期未有撻訂單位售出。柏蔚森I、III及柏蔚山一期的重售比例亦偏低，介乎22%到43%。其餘3個項目的重售比例介乎75%到88%。

4伙逾千呎大型單位重售降價幅度逾三成 第二季重售降價幅度逾三成的單位合共4個，全屬千呎以上大型單位，均於2019至2021年樓價高峰期間一手售出。重售價跌幅最大為屯門上源1B座高層A室，實用面積1,805呎，原於2021年11月以3,800萬元買入，呎價21,053元，單位於2026年5月取消交易，2026年第二季重新以2,438萬元售出，呎價13,507元，重售價下降了36%。

柏蔚森 II 低層戶重售價升 30% 另外，第二季撻訂單位重售價較原價提升幅度最高的首五位，全屬600呎以下的中小型單位，大部份於2024至2025年一手售出。提價幅度最多為啟德柏蔚森II3座低層E室，實用面積383呎，原於2024年10月以623.5萬元買入，呎價16,279元，單位於2026年4月取消交易，今年第二季重新以810.6萬元售出，呎價21,164元，重售價上調30%。南昌站匯璽III 6座低層H室，實用面積378呎，原於2019年9月以791.6萬元買入，呎價20,942元，單位於2022年5月取消交易，2026年第二季重新以1,020萬元售出，呎價26,983元，重售價提升29%。