瑜一‧天海首開天台特色示範單位 加推4伙下周一招標推售｜何文田新盤

華懋集團及港鐵合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一‧天海」，今日(23日)首度開放頂層天台特色戶，同時加推4伙2A座特色戶，並上載最新銷售安排，將於下周一(27日)起以招標形式發售。

華懋集團銷售及市場總監封海倫小姐指，「瑜一」系列由 5月至今共錄得34伙成交，套現逾10億元。當中更錄5宗特色單位招標成交，涉資逾2.6億元，短時間內兩度刷新何文田站上蓋項目成交價及成交呎價新高，其中「雙破頂」單位為第1A座28樓B室，屬連私人平台特色四房單位，坐擁向南維港海景，實用面積1,564方呎，以 7,272.6 萬元成交，呎價達 46,500 元。