瑜一‧天海首開天台特色示範單位 加推4伙下周一招標推售｜何文田新盤

華懋集團及港鐵合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一‧天海」，今日(23日)首度開放頂層天台特色戶，同時加推4伙2A座特色戶，並上載最新銷售安排，將於下周一(27日)起以招標形式發售。
華懋集團銷售及市場總監封海倫小姐指，「瑜一」系列由 5月至今共錄得34伙成交，套現逾10億元。當中更錄5宗特色單位招標成交，涉資逾2.6億元，短時間內兩度刷新何文田站上蓋項目成交價及成交呎價新高，其中「雙破頂」單位為第1A座28樓B室，屬連私人平台特色四房單位，坐擁向南維港海景，實用面積1,564方呎，以 7,272.6 萬元成交，呎價達 46,500 元。
「瑜一」系列累計銷售達 759 伙，佔全數單位約九成，總銷售金額逾 133 億元。
夥NUOVO推家品優惠 總值700萬
集團同日宣布聯乘頂級家品生活品牌NUOVO推出「瑜尚品味」限時優惠，為指定特色單位買家送出總值700 萬元尊貴家品禮遇。由2026 年7月27日起至8月28 日，凡購買「瑜一‧天海」指明7伙特色單位之買家，即可獲贈價值100 萬元NUOVO家品禮券，讓買家不僅坐擁優質府邸，更可體驗極具格調的國際級生活品味。此外，發展商更邀請NUOVO創意總監兼行政總裁李柏汶打造維港天台特色示範單位 ，全屋傢俬、藝術擺設及影音設備總值超過600萬元，全面展現項目的非凡格調與尊尚生活美學。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭小姐表示，本日首度開放特色傢俬示範單位，第 1A座(1A) 29樓B室予傳媒參觀。整個「瑜一‧天海」僅設有4伙頂層連天台維港特色大宅。第 1A 座(1A) 29 樓為特色單位樓層，兩梯兩伙設計，實用面積1,564方呎，四房雙套連儲物室間隔，層與層之間的高度達約3.5米，空間感十足。單位設有 1,328方呎天台及48方呎露台，特色傢俬示範單位由即日起開放予客戶預約參觀。
頂級家品生活品牌NUOVO創意總監兼行政總裁李柏汶表示，非常榮幸能打造維港天台特色單位，展示NUOVO對卓越生活品質的堅持和追求。示範單位佈置以「生活品質」為核心，將壯闊維港天際線與精緻細膩的室內設計完美融合，匯聚Fendi Casa、Armani/Casa及Giorgetti 等意大利頂級傢具品牌的經典作品，同時融入日本及歐洲設計元素與藝術收藏，打造兼具文化深度與當代美感的「藝術策展級」生活空間。