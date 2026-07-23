芊御截收8510票超額逾71倍 及後或提價加推｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」，將於周六(25日)發售128伙，當中118伙以價單形式發售。項目於今日(23日)晚上8時截票，經核數後共接獲8,510個購樓意向登記，超額認購逾71倍。明日(24日)進行首輪抽籤。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，有機會於銷售後隨即加價加推。

張卓秀敏指，項目與一田超市元朗店攜手合作，為住戶提供專屬95折購物折扣優惠及滿額免費送貨服務，打造便捷高效的購物體驗。

一田署理首席執行官黃耀霆表示，一田超市一直致力為顧客帶來嶄新的日式生活購物體驗。以合理價格嚴選來自日本及世界各地的優質商品，配合「每日好貨好價」及「七日退貨保證」，顧客無需四圍格價，也可安心購物。為進一步提升「芊御」住戶的生活便利與質素，項目特別與一田超市元朗店攜手合作，為住戶提供專屬尊貴禮遇，凡住戶出示有效之住戶證明，於一田超市元朗店單一購物滿500元或以上，即可尊享免費送貨服務，輕鬆將各類生活用品及新鮮食材直送到府上；同時，住戶於超市元朗店可尊享95折購物優惠，以更優越價格選購心儀商品，盡享高品質生活日常。