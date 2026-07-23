西環皇后大道西全幢商住物業放售 可改裝學生宿舍 意向價1.3億｜工商市況

隨着近年西區社區發展日趨成熟，加上政府全面撤銷物業印花稅後，本地及外資財團對本港核心物業的投資信心有所回升。有業主趁機放售旗下位於西環皇后大道西602至604號全幢商住物業，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜，物業將以現狀可作改裝為學生宿舍的形式出售，意向價約1.3億元，預料將吸引學生宿舍營運商、實力財團及長期投資者關注。

中原(工商舖)商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，是次獨家放售的物業位於西環皇后大道西602至604號全幢，現為兩幢7層高商住大廈，地下為商舖，1樓至6樓共提供12個住宅單位。目前地下兩舖分別由兩間食肆承租，其中602號舖由麻辣燙承租，租期至2026年8月，月租約4.5萬元；604號舖則由素食餐館承租，租期至2027年6月，月租約4.3萬元；而1樓至6樓的住宅部分，部份單位已出租，住宅部分每月租金收入則約14萬元，連同地舖的租金收入在內，涉及每月租金收入共23萬元；而若改裝為學生宿位的話，按照業主初步的翻新工程方案，可大幅提升租金收入，令物業的租金回報可達4厘或以上。