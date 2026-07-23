西環皇后大道西全幢商住物業放售 可改裝學生宿舍 意向價1.3億｜工商市況

隨着近年西區社區發展日趨成熟，加上政府全面撤銷物業印花稅後，本地及外資財團對本港核心物業的投資信心有所回升。有業主趁機放售旗下位於西環皇后大道西602至604號全幢商住物業，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜，物業將以現狀可作改裝為學生宿舍的形式出售，意向價約1.3億元，預料將吸引學生宿舍營運商、實力財團及長期投資者關注。
中原(工商舖)商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，是次獨家放售的物業位於西環皇后大道西602至604號全幢，現為兩幢7層高商住大廈，地下為商舖，1樓至6樓共提供12個住宅單位。目前地下兩舖分別由兩間食肆承租，其中602號舖由麻辣燙承租，租期至2026年8月，月租約4.5萬元；604號舖則由素食餐館承租，租期至2027年6月，月租約4.3萬元；而1樓至6樓的住宅部分，部份單位已出租，住宅部分每月租金收入則約14萬元，連同地舖的租金收入在內，涉及每月租金收入共23萬元；而若改裝為學生宿位的話，按照業主初步的翻新工程方案，可大幅提升租金收入，令物業的租金回報可達4厘或以上。
鄧振豪稱，是次放售物業最大賣點為地理位置優越，毗鄰港鐵香港大學站及堅尼地城站，前往中環核心商業區約需5分鐘車程；同時鄰近西區海底隧道，方便連接高鐵西九龍站及港珠澳大橋，往返內地及大灣區各城市均相當便利。同時，由於項目鄰近香港大學，區內對非本地留學生、教職員及科研專才的住宅與共居空間(Co-living)具備實質需求，地段租金表現向來平穩。買家購入後可選擇保留現有商住格局，或考慮將其改裝為學生公寓，作長線收租之用。
有重建與改造彈性
鄧振豪稱，該物業有重建與改造的彈性。地下商舖面向皇后大道西，具備商業效益，鄰近區內地標商場西寶城，除現有餐飲外亦適合引進新潮咖啡店或高端零售；樓上則可靈活翻新為精品住宅或服務式公寓，整體規劃具備靈活性。隨着西區消費群體日趨年輕化與中產化，區內物業價值具備支持，加上港島區單一全幢業權的物業在長線抗通脹與升值潛力上較具優勢，港島區「全幢」形式業權的物業可謂鳳毛麟角，矜罕程度高。
鄧振豪分析，是次放售的全幢物業，結合生活機能與學區優勢，具備港島「雙鐵」核心、重建潛力與租金回報潛力高的幾重優勢，不論是買入作長線收租，還是作為家族辦公室的資產配置，該項目均具備理想的投資價值。鄧氏預料，項目短期內將吸引看好該區長遠發展的實力買家及投資者前來洽購，並可望迅速獲沽。