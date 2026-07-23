PARK SILICON同上兩期樓書 最快下月推售｜古洞新盤

會德豐地產旗下古洞鄉梓路新盤「PARK SILICON」，今日(23日)正式命名第2期為「PALO SPRINGS」，同時上載兩期售樓說明書，預計最快下月初開放示範單位，隨即開賣。

會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，第1期單位包括103伙一房(開放式廚房)、181伙兩房(開放式廚房) 、52伙兩房、26伙兩房+工作間、26伙三房(開放式廚房) 、52伙三房、16伙平台特色戶，以及1伙連裝修單位；第2期單位包括52伙一房(開放式廚房) 、78伙兩房(開放式廚房) 、130伙兩房、52伙三房(開放式廚房)，以及12伙平台特色戶。

項目分兩期發展，合共提供781伙，第1期設457伙，第2期設324伙。標準戶涵蓋一房至三房，另設特色戶，更設1伙433方呎連裝修單位，當中兩房佔約六成。第1期包括第1A及1B座，單位實用面積介乎275至604方呎；第2期包括2A及2B座，單位實用面積介乎275至576方呎。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，目前錄得約5,000個查詢，客源廣泛，當中約四成為內地及新來港人士，因此積極考慮將在深圳皇崗區進行路演；而「古洞北·都會新篇展館」亦錄得約5,000參觀人次。他補充指，定價將參考地鐵站上蓋新盤，例如錦上路站等。

被問及對後市看法，黃光耀指上半年樓價升幅較大，相信下半年升幅將會放緩。

黃光耀指，項目兩期整體規劃理念統一，均參考國際創科聖地矽谷 Palo Alto 為設計靈感。第2期命名為「PALO SPRINGS」，「PALO」致敬孕育科技企業與頂尖人才的創業源頭；「SPRINGS」則象徵源源不絕的創新泉源與生機。項目延續加州瑰麗度假莊園格調，讓住戶兼享高效創科節奏與度假休閒生活。