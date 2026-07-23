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出版：2026-Jul-23 18:45
更新：2026-Jul-23 18:45

外區客靠「睇相」預租港島私樓兩房 業主入市未夠2年享4厘回報(多圖)｜二手樓租賃

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外區客靠「睇相」預租港島私樓兩房 業主入市未夠2年享4厘回報(多圖)｜二手樓租賃

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踏入暑期租賃旺季，小西灣藍灣半島本月租賃持續活躍，當中更錄得多宗「冇睇樓」便提早預租個案。世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，屋苑最新錄得一宗兩房租賃成交，獨家委託放盤一星期速獲承接，業主入市不足2年，現可享約4厘租金回報。

招潔冰指，該行剛促成藍灣半島8座中層F室租務成交，單位實用面積約465方呎，屬兩房兩廳間隔，眺望山景及內園景。單位於本月初才以2.3萬元獨家委託本行放租，由於現時租客尚未遷出，但由於市場上交吉盤已經相當有限，最終放租僅一星期獲租客靠「睇相」預先承租，單位將於下月初待租客遷出後才正式起租，以2.25萬元租出，輕微減價500元或約2.2%，呎租約48.4元。

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⇊直擊藍灣半島8座中層F

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業主斥669萬入市 現享4厘回報

招潔冰透露，新租客為外區客，心儀單位為大兩房戶，擁雅緻裝潢，附有全屋傢俬，從景觀窗可飽覽翠綠山景更可享歐陸庭園景，寫意舒適，故租客在不用睇樓，只靠單位相片情況下直接拍板租入。

據悉，業主於202411月經本行購入單位作長線收租，當時買入價669萬元，租客一個接一個，以最新租金計算，現可享約4厘租金回報率。

資料顯示，藍灣半島位於小西灣道28號，2001年入伙，共有8座，提供3,098伙。

即睇小西灣藍灣半島租盤 (House730)

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