外區客靠「睇相」預租港島私樓兩房 業主入市未夠2年享4厘回報(多圖)｜二手樓租賃

踏入暑期租賃旺季，小西灣藍灣半島本月租賃持續活躍，當中更錄得多宗「冇睇樓」便提早預租個案。世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，屋苑最新錄得一宗兩房租賃成交，獨家委託放盤一星期速獲承接，業主入市不足2年，現可享約4厘租金回報。

招潔冰指，該行剛促成藍灣半島8座中層F室租務成交，單位實用面積約465方呎，屬兩房兩廳間隔，眺望山景及內園景。單位於本月初才以2.3萬元獨家委託本行放租，由於現時租客尚未遷出，但由於市場上交吉盤已經相當有限，最終放租僅一星期獲租客靠「睇相」預先承租，單位將於下月初待租客遷出後才正式起租，以2.25萬元租出，輕微減價500元或約2.2%，呎租約48.4元。