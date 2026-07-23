PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤

第1期涵蓋第1A及1B座，設27層，提供457伙，實用面積介乎275至604方呎，包括103伙一房(開放式廚房)，實用面積由313至326方呎；181伙兩房(開放式廚房) ，實用面積由428至467方呎；52伙兩房（梗廚），實用面積由479至495方呎；26伙兩房+儲物房（梗廚），實用面積517方呎；26伙三房(開放式廚房) ，實用面積552方呎；52伙三房（梗廚），實用面積由584至604方呎；16伙平台特色戶，實用面積由275至566方呎；以及1伙連裝修單位，實用面積433方呎。預計關鍵日期為2027年9月30日，樓花期約14個月。

當中面積最細單位為1B座3樓F室，實用面積275方呎連135方呎平台，一房間隔；面積最大單位為1B座5至33樓A室，實用面積604方呎，三房間隔。

第 2 期 PALO SPRINGS 提供 324 伙

第2期PALO SPRINGS涵蓋2A及2B座，設27層，提供324伙，實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房(開放式廚房)，實用面積由311至318方呎 ；78伙兩房(開放式廚房)，實用面積由430至432方呎 ；130伙兩房（梗廚），實用面積由476至494方呎；52伙三房(開放式廚房)，實用面積由563至576方呎；以及12伙平台特色戶，實用面積由275至540方呎。預計關鍵日期為2027年12月30日，樓花期約17個月。

當中面積最細單位為2A座3樓E室，實用面積275平方呎，屬一房開廚戶型，外連76平方呎平台。另最大一伙為第2B座5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至33樓的A室，實用面積576平方呎，屬三房開廚戶型。