熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Jul-23 21:00
更新：2026-Jul-23 21:00

PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤

分享：
PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤

PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤

adblk4

會德豐地產旗下古洞鄉梓路新盤「PARK SILICON」，正式上載兩期售樓說明書。項目分兩期發展，合共提供781伙，第1期設457伙，第2期設324伙。標準戶涵蓋一房至三房，另設特色戶，當中兩房佔約六成。

PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (13) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (14) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (1) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (17) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (16) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (15) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (2) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (5) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (6) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (7) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (8) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (9) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (11) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (12) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (10) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (3) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (4)

1期涵蓋第1A1B座，設27層，提供457伙，實用面積介乎275604方呎，包括103伙一房(開放式廚房)，實用面積由313326方呎；181伙兩房(開放式廚房) ，實用面積由428467方呎；52伙兩房（梗廚），實用面積由479495方呎；26伙兩房+儲物房（梗廚），實用面積517方呎；26伙三房(開放式廚房) ，實用面積552方呎；52伙三房（梗廚），實用面積由584604方呎；16伙平台特色戶，實用面積由275566方呎；以及1伙連裝修單位，實用面積433方呎。預計關鍵日期為2027930日，樓花期約14個月。

adblk5

當中面積最細單位為1B3F室，實用面積275方呎連135方呎平台，一房間隔；面積最大單位為1B533A室，實用面積604方呎，三房間隔。

PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (8) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (9) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (10) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (1) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (2) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (3) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (5) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (4) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (7) PARK SILICON上樓書 兩期提供781伙 面積最細275呎一房戶｜古洞新盤 (6)

2PALO SPRINGS提供324

2PALO SPRINGS涵蓋2A2B座，設27層，提供324伙，實用面積介乎275576方呎，包括52伙一房(開放式廚房)，實用面積由311318方呎 ；78伙兩房(開放式廚房)，實用面積由430432方呎 ；130伙兩房（梗廚），實用面積由476494方呎；52伙三房(開放式廚房)，實用面積由563576方呎；以及12伙平台特色戶，實用面積由275540方呎。預計關鍵日期為20271230日，樓花期約17個月。

當中面積最細單位為2A座3樓E室，實用面積275平方呎，屬一房開廚戶型，外連76平方呎平台。另最大一伙為第2B座5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至33樓的A室，實用面積576平方呎，屬三房開廚戶型。

adblk6

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務