中原榮膺會德豐2026頒獎典禮11大銷售獎項 全年總成交額逾90億 再度勇奪「最高銷售總額代理行冠軍」

2026年上半年樓市全面向好，樓價升勢明顯，買家入市意慾持續增強，發展商亦積極推盤滿足市場需求，帶動交投。中原地產把握時機，展現出強大的成盤能力，在會德豐地產旗下的新盤項目中屢創佳績。發展商今天(23日)舉行2026年度上半年頒獎典禮，中原地產榮獲多項殊榮，成代理行大贏家。

中原地產去年銷售表現超卓，獲會德豐地產頒發的11個年度獎項，當中包括「DOUBLE COAST 銷售冠軍」、「MIAMI QUAY 銷售冠軍」、「SEASONS系列銷售冠軍」、「KOKO系列銷售冠軍及季軍」及「DEEP WATER SOUTH銷售冠軍」，其中DEEP WATER SOUTH中原市佔率更高達56% (截至2026年7月22日) 。此外，中原地產在外區的表現也不容小覷，中原新界東榮獲「最強外區大獎季軍」，將軍澳團隊更勇奪「最強外區大獎冠軍」。在個人獎項方面，港島中西及港島南區的John Fok及將軍澳區的Hui Lin Shing分別包攬「促成最高交易宗數代理」的亞軍和季軍榮譽，成績斐然。最終，中原地產再度勇奪終極大獎「最高銷售總額代理行冠軍」寶座，總成交金額超過90億元，成全行之冠，實力非凡。