海外樓市｜倫敦樓市停擺！ 官僚審批過苛扼殺供應 年輕人淪無殼蝸牛逃離英國

倫敦新屋供應正面臨斷層危機！近年因英國消防修例及地方規劃審批嚴重滯後，令建築成本飆升，甚至整個建築業幾近停擺。政府定立每年新建房屋目標為8.8萬伙，但政策研究中心的數據指，2024至2025年間，僅興建4,170伙；同期倫敦人口卻增加約10萬人。房屋嚴重短缺，不但推高樓價與租金，更令高學歷的年輕人選擇逃離英國。

身為00後的港人林生(化名)，畢業於牛津大學，坦言雖然是名牌大學畢業，從事研究員的他現時薪金在扣稅及交租後所餘無幾，過去2年內曾與同學或同事合租公寓單位，甚至因室友退租、業主加租而被迫搬家，過去的2年搬家高達5次。他有感在英國難以生存，亦考慮離開英國，前往其他歐美國家尋求工作機會；他身邊亦有朋友因無法負擔生活，打算結伴離開英國。

在1950、60年代，租金佔租客收入僅15%，但如今已升至42%。據政策研究中心(CPS)數據顯示，英國政府每年須耗費約180億英鎊(約1,888億港元)來補貼倫敦低收入家庭的租金。公營房屋輪候名單更高達33.6萬戶，創下逾十年新高。

位於東倫敦的Shoreditch Works原可提供逾8萬方米的綜合空間，包含辦公室、零售商舖及約80個住宅。

倫敦新屋供應斷層的元兇，坊間不少聲音直指地方政府的僵化審批制度。當中最大爭議是位於東倫敦的Shoreditch Works的8億英鎊重建項目慘遭滑鐵盧，該項目原可提供逾8萬方米的綜合空間，包含辦公室、零售商舖及約80個住宅；然而發展商花費4年、提交逾9,000頁文件，最終竟被地區官員以「缺乏細節」及需拆卸兩座舊寫字樓為由否決，事件引起軒然大波。目前英國城市規劃依賴32個自治市及倫敦市，其地方議員可以按其主觀標準，例如重建破壞特色、阻擋光線等為由拒批項目申請。

2017年導致72人喪生的倫敦格倫費爾塔（Grenfell Tower）大火，促使英國修訂的防火條例。

消防規例繁瑣 令落成量急跌

不過當中「最辣」的是2017年導致72人喪生的倫敦格倫費爾塔(Grenfell Tower)大火，促使英國修訂的防火條例。該大火後高達七成項目未獲批，今年的防火新規更要求高於18米(約6層高)的建築必須配備兩條獨立樓梯，近乎竣工的項目亦須追溯重做，故有部分中小型發展商因無法如期交樓而宣布破產。

另外建造業亦受到沉重打擊，政府數據顯示，自2017年以來，倫敦建築業就業人數大跌21%。2025年第四季度，約50個工地逾5,000個單位因承建商破產而停工。同年更有高達28.1萬個單位雖獲批，但因附加條件太苛刻。發展商被逼放棄動工，令危機進一步惡化。