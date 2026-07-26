芊御次輪價單單位沽逾98% 乘勢原價加推57伙 折實價411萬起｜元朗新盤

今個周末一手市場氣氛熱鬧，焦點全新盤展開大型銷售，並錄得理想銷情。新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」昨日(25日)進行次輪發售128伙，當中有10伙以招標形式出售，有118伙以價單形式發售。 該盤展銷廳現場人流絡繹不絕，揀樓時段氣氛熾熱，不少準買家及代理一早到場等候揀樓。價單單位即日沽出逾98% ，僅剩2伙；而同日錄得一宗高價招標成交個案，項目單日套現逾6.2億元。 上述招標成交單位為第2座8樓K室，實用面積568方呎，屬三房戶型，以795.5萬元售出，呎價14,005元，刷新項目成交價新高。

新加推57伙折實平均呎價13649元 發展商有見項目市場反應熱烈，加上接獲大量向隅客查詢，決定即晚加推第5號價單共57伙應市，涵蓋6伙一房、39伙兩房及12伙三房，單位實用面積介乎290至498方呎。 扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由411.8萬至664.83萬元，折實呎價介乎12,801元至14,400元，折實平均呎價13,649元。因應個別單位景觀及坐向有所不同，屬原價加推。