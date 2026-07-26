海瑅灣II單日沽99伙 吸金逾7.8億 大手客斥逾5910萬掃4伙｜將軍澳新盤

至於昨日最高成交價及呎價單位為「海瑅灣邸MAISON MIRABELLE」5B座36樓B室，實用面積783方呎，折實售價1,500.6萬元，呎價19,165元。

該盤昨日以價單形式發售108伙，即日沽出91伙，佔比逾84%；當中有4組客人各連購2伙。此外，項目同日招標售出8伙海景戶，據市場消息指，其中一組大手客購入4伙「海瑅灣邸MAISON MIRABELLE」，斥資逾5,910萬元。

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」昨日(25日)展開首輪銷售，據成交紀錄冊顯示，項目昨日價單連招標單位合共售出99伙，套現逾7.8億元。

「海瑅灣」系列累沽 944 伙 吸金逾 82 億元

信置執行董事田兆源表示，昨日大部分買家為用家，佔逾75%，另約25%為投資客。不少客人早前已購入「海瑅灣I」，昨日再度入市「添食」。他稱，「海瑅灣」系列累售944伙，累積套現逾82億元。另項目於深圳舉行的「海瑅灣LA MIRABELLE 品牌美學展」反應熱烈，不少大灣區客人對項目深感興趣，已預約稍後將到展銷廳進一步了解項目。

「海瑅灣II」由2座物業組成，為項目第3座及5座，細分為3A、3B、5A及5B座，實用面積303至1,314方呎，當中兩房佔920伙最多。項目於地下、1樓及2樓合共提供359個住客車位，預計關鍵日期2027年6月30日。