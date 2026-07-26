CCL｜連跌兩周後見反彈！按周回升0.75% 年內樓價漲逾11%｜樓價走勢

二手樓價走勢止跌回升，中原城市領先指數CCL最新報160.54點，按周升0.75%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，港股回升，市場氣氛好轉，CCL終止2周連跌單周反彈，再度重上160點水平，為2023年9月初後150周(近3年)次高。 楊明儀指，二手買賣雙方角力拉鋸，成交減少，短期樓價高位整固，指數連續6周在159點到160點窄幅爭持。不過，隨著世界盃結束，近期發展商加快推售多個新盤，元朗新盤首輪熱賣，而且二手業主態度強硬，買家需要追價才能購入心儀單位，相信樓價上升趨勢未變，惟升幅將會減慢。料第三季CCL挑戰165點目標，現時相差4.46點或2.78%。

楊明儀續指，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.78%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升19.02%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升18.17%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.10%。7月25日元朗「芊御」次輪價單銷售118伙，將軍澳日出康城13A期「海瑅灣II」首輪價單開售108伙，對本地二手樓價的影響將於2026年8月中旬公布的CCL才開始反映。

港島九龍樓價按周上揚逾 1% 四區樓價表現方面，錄得「兩升兩跌」局面，港九市區齊升，新界兩區則走低。九龍CCL_Mass報161.32點，按周飆1.61%，指數創2023年7月初後158周(逾3年)新高。港島CCL_Mass報163.35點，按周漲1.16%，連升2周共1.50%，指數為2023年9月初後149周(近3年)次高。 新界東CCL_Mass報173.13點，按周微跌0.01%，連升3周後企穩，指數仍為2023年9月初後149周(近3年)次高。新界西CCL_Mass報145.12點，按周挫0.25%，指數仍為2023年10月初後145周(近3年)次高。 另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.25點，按周上揚0.79%。CCL(中小型單位)報160.67點，按周升0.73%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升0.82%及0.75%，創2023年8月底後151周(近3年)的新高及次高。CCL(大型單位)報159.91點，按周漲0.89%，結束2周連跌，指數為2023年10月底後143周(近3年)次高。

2026年計，CCL暫時累漲11.4%，CCL Mass上揚11.76%，CCL(中小型單位)飆11.48%，CCL(大型單位)走高10.97%，港島升16.55%，九龍漲11.46%，新界東上揚9.15%，新界西升9.33%。 上周五(24日)公布的指數，根據2026年7月13日至19日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在2026年6月29日至7月5日簽臨時買賣合約，是7月2日恒生指數重上23,000點收市，3日北都首個片區試點洪水橋片區截標收2份標書，何文田「瑜一．天海」招標發售18伙，大圍「柏傲莊III」招標形式發售8伙，4日柴灣「海德園」1期招標形式發售28伙當周的市況。