芊御次輪價單118伙沽清 三房近「8球」標售創項目新高｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」昨日(25日)展開次輪銷售128伙，市場反應踴躍，截至今日(26日)價單發售的118伙悉數獲買家認購，再錄沽清佳績。

發展商指，項目次輪銷售中，A組買家時段共售出8伙，並錄得4組大手客入市。其中1組買家斥資逾1,100萬元買入2伙兩房單位；另錄3組買家連購兩伙，各購入1伙一房及1伙兩房單位，涉資約947萬至967萬元。大手客比例理想，反映項目除獲用家追捧外，亦吸引具實力買家積極入市。

至於買家分布方面，以本地客為主，按地區劃分，新界區買家佔約75%，主要來自元朗及屯門；九龍區及港島區買家則分別佔約17%及8%。除區內客源外，亦吸引不少跨區買家入市。