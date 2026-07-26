芊御次輪價單118伙沽清 三房近「8球」標售創項目新高｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」昨日(25日)展開次輪銷售128伙，市場反應踴躍，截至今日(26日)價單發售的118伙悉數獲買家認購，再錄沽清佳績。
發展商指，項目次輪銷售中，A組買家時段共售出8伙，並錄得4組大手客入市。其中1組買家斥資逾1,100萬元買入2伙兩房單位；另錄3組買家連購兩伙，各購入1伙一房及1伙兩房單位，涉資約947萬至967萬元。大手客比例理想，反映項目除獲用家追捧外，亦吸引具實力買家積極入市。
至於買家分布方面，以本地客為主，按地區劃分，新界區買家佔約75%，主要來自元朗及屯門；九龍區及港島區買家則分別佔約17%及8%。除區內客源外，亦吸引不少跨區買家入市。
項目累沽258伙 套現近14億
另外，項目今日錄得一宗破頂招標成交，單位為第2座8樓K室，實用面積568方呎，屬三房戶型，以795.5萬元售出，呎價14,005元，創項目成交金額新高。連同招標成交計算，項目迄今累沽258伙，套現近14億元。
新地表示，有見市場需求持續殷切，昨日已加推全新第5號價單應市，涉及57伙，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由411.8萬至664.83萬元，折實呎價介乎12,801元至14,400元，折實平均呎價13,649元。因應個別單位景觀及坐向有所不同，屬原價加推。今批單位涵蓋一房至三房，當中三房戶型更首度以價單形式出售，預料可進一步吸納市場購買力。
「芊御」共設3座住宅大樓，合共提供566伙住宅單位，戶型涵蓋一房至四房單位，實用面積249至758方呎。