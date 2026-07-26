十大屋苑｜周末成交跌至3宗 中原：颱風後有屋苑速「開單」見市民入市信心

新盤旺場加颱風「紅霞」襲港，十大屋苑周末交投繼續於低單位數水平徘徊。據中原地產統計指，十大屋苑於周末兩日(25及26日)共錄得3宗成交，較上周末減少1宗或25%，並連續8個周末錄得單位數。當中只有康怡花園、沙田第一城及嘉湖山莊「有單開」，其餘7個指標屋苑「食白果」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，元朗及將軍澳日出康城兩大新盤於昨日(25日)同步開售，昨日單日一手市場錄得超過200宗成交，搶去市場焦點及購買力。加上今日(26日)受颱風「紅霞」影響，惡劣天氣阻礙市民出行，大部分業主及買家亦被迫押後睇樓及買賣活動。不過，颱風過後市場仍迅速錄得成交，如沙田第一城有家庭客於八號風球除下後即趕赴「翻睇」並即場議價入市，反映市民入市信心強勁，只要業主提供合理議價空間，二手市場承接力依然不俗。
康怡花園兩房呎價1.72萬見逾3年新高
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園本周末錄得1宗買賣，單位為P座高層5室，實用面積約490方呎，兩房間隔，以842.8萬元沽出，呎價約17,200元，為繼今年5月同座高層16室呎價重上17,102元後，是次呎價進一步推高，創逾3年新高。據悉，原業主於2024年以625萬元購入單位，持貨約2年，是次轉售帳面獲利217.8萬元，單位期內升值約34.8%。
九龍區四大指標屋苑未聞成交
九龍區方面，四大指標屋苑本周末均未錄得成交。中原地產東九龍麗港城第一分行副分區營業經理郭麗娟稱，藍田麗港城本周末未錄成交，區內有兩大新盤開售，且幾近沽清，搶去市場大批客源；加上周日受颱風影響，市民出外睇樓意欲大減，致使九龍區二手交投明顯受阻。
嘉湖山莊兩房410萬蝕沽
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖說，天水圍嘉湖山莊本周末錄得1宗買賣，單位為賞湖居4座中層F室，實用面積約449方呎，採兩房間隔，以410萬元沽出，呎價約9,131元。
據了解，原業主於2019年以420萬元購入單位，持貨約7年，是次轉售帳面虧蝕10萬元或約2.4%。
家庭客八號風球除下後615萬買沙田第一城三房
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本周末錄1宗買賣，分行最新促成36座低層E室成交，單位實用面積約478方呎，採三房間隔。原叫價640萬元，放盤僅一星期即吸引買家洽購，最終以615萬元沽出，呎價約12,866元。
吳焯誠指，新買家為家庭客，早前已參觀過單位，心儀屋苑發展成熟且單位間隔合適，故在八號風球除下後即趕赴「翻睇」，並即場議價洽購，最終成功購入心水單位自用。據了解，原業主於2012年以450萬元購入單位，持貨約14年一直自住，是次轉售帳面獲利165萬元，單位期內升值約36.7%。