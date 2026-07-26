十大屋苑｜周末成交跌至3宗 中原：颱風後有屋苑速「開單」見市民入市信心

新盤旺場加颱風「紅霞」襲港，十大屋苑周末交投繼續於低單位數水平徘徊。據中原地產統計指，十大屋苑於周末兩日(25及26日)共錄得3宗成交，較上周末減少1宗或25%，並連續8個周末錄得單位數。當中只有康怡花園、沙田第一城及嘉湖山莊「有單開」，其餘7個指標屋苑「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，元朗及將軍澳日出康城兩大新盤於昨日(25日)同步開售，昨日單日一手市場錄得超過200宗成交，搶去市場焦點及購買力。加上今日(26日)受颱風「紅霞」影響，惡劣天氣阻礙市民出行，大部分業主及買家亦被迫押後睇樓及買賣活動。不過，颱風過後市場仍迅速錄得成交，如沙田第一城有家庭客於八號風球除下後即趕赴「翻睇」並即場議價入市，反映市民入市信心強勁，只要業主提供合理議價空間，二手市場承接力依然不俗。