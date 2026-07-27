兩盤開賣帶動 一手成交重上逾200宗 見10周末最多

元朗及將軍澳兩大新盤於過去周末同步開售，帶動兩日錄逾227宗一手交投，按周升逾四成，並見約10個周末最多。其中新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」次輪價單發售118伙順利沽清，連續兩輪公開發售單位均告售罄。發展商亦乘勢原價加推5號價單共57伙，折實價由411.8萬元起，折實平均呎價13,649元。 三房近「8球」新高價標售 新地代理業務部總經理張卓秀敏稱，「芊御」次輪銷售中A組大手客時段售出8伙，其中1組斥逾1,100萬元買2伙兩房。該盤最新招標售出2座8樓K室三房，實用面積568方呎，成交價795.5萬元創新高，呎價14,005元。項目新加推6伙一房、39伙兩房及12伙三房，實用面積290至498方呎。扣除最高16%折扣，折實價411.8萬至664.83萬元，折實呎價12,801至14,400元。「芊御」累沽258伙，套現近14億元。

海瑅灣II周四價單開賣135伙 信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣」系列於周末共沽105伙。信置執行董事田兆源指，「海瑅灣II」上載最新銷售安排，周四以價單形式開售135伙，折實呎價由14,826元起，當中主打兩房(開放式廚房)戶型，佔銷售安排單位逾85%，單位折實價由684.5萬元起。 即睇將軍澳日出康城海瑅灣 II 最新資訊 (House730) 十大屋苑連續8個周末錄單位數買賣 新盤旺市加惡劣天氣，令二手交投雪上加霜。中原地產指，過去周末十大屋苑買賣跌至僅3宗，連續8個周末錄單位數。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，兩大新盤開售搶去市場焦點及購買力，加上受颱風「紅霞」影響，買賣雙方被迫押後睇樓及買賣活動。但颱風過後市場迅速錄得成交，如沙田第一城三房獲家庭客於八號風球除下後即趕赴「翻睇」，並即場議價至615萬元成交，反映市民入市信心強勁，只要業主提供合理議價空間，二手承接力仍不俗。