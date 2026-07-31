細價樓乍現「鑊氣」 樓市炒風遠不及九七 嘉湖山莊撤辣後僅錄XX宗｜樓市數據

地產市道是否旺盛，細價樓市場向來屬指標。近年，細價樓投資氣氛熾熱，並乍現「鑊氣」，僅上半年已錄得多達670宗短炒個案。傳統大屋苑放盤陸續被消化，市場現缺盤潮，部分購買力已加速流向二、三綫屋苑、單幢樓甚至唐樓，個別物業更被搶高約50%至60%。

九七狂錄 800 宗「摩貨」

相比1997年樓市高峰期「十個煲九個蓋」、一張買賣合約在正式成交前已連環「摩出」的全港狂熱景象，現時可謂大相逕庭。當年被譽為「炒家樂園」的天水圍嘉湖山莊，單一屋苑便錄得多達800宗「摩貨」，佔該屋苑總成交近兩成；反觀今日撤辣後嘉湖山莊短炒個案只有約10宗；而全港的細價樓撤辣後短炒獲利個案亦僅約670宗，可見炒風遠不及當年熾熱。