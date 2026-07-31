細價樓乍現「鑊氣」 樓市炒風遠不及九七 嘉湖山莊撤辣後僅錄XX宗｜樓市數據

地產市道是否旺盛，細價樓市場向來屬指標。近年，細價樓投資氣氛熾熱，並乍現「鑊氣」，僅上半年已錄得多達670宗短炒個案。傳統大屋苑放盤陸續被消化，市場現缺盤潮，部分購買力已加速流向二、三綫屋苑、單幢樓甚至唐樓，個別物業更被搶高約50%至60%。
九七狂錄800宗「摩貨」
相比1997年樓市高峰期「十個煲九個蓋」、一張買賣合約在正式成交前已連環「摩出」的全港狂熱景象，現時可謂大相逕庭。當年被譽為「炒家樂園」的天水圍嘉湖山莊，單一屋苑便錄得多達800宗「摩貨」，佔該屋苑總成交近兩成；反觀今日撤辣後嘉湖山莊短炒個案只有約10宗；而全港的細價樓撤辣後短炒獲利個案亦僅約670宗，可見炒風遠不及當年熾熱。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，細價樓市場之所以掀起熱潮，主要受惠於政策；樓市先於2024年初全面撤銷三大辣稅，隨後更進一步將400萬元或以下物業的從價印花稅劃一調低至100元。入市門檻與交易成本大幅降低，隨即吸引不少投資者及首置客將目光投向細價樓，亦客觀上為短線買賣提供了誘因。
中原地產數據顯示，今年上半年全港共錄得約670宗於撤辣後購入的細價樓短線獲利個案，平均賺幅約17%。其中77宗賺幅逾三成，最高達六成；若以金額計算，亦有56宗個案帳面獲利超過100萬元。這類低成本炒賣「樓仔」的個案，一度引發市場疑慮炒風再起，甚至擔心政府遲早會再次出招調控。
短炒比例低用家主導
然而，從數據去看，其實短線投機的實際佔比並不高。以2024年2月全面撤辣後入市的個案計算，短炒宗數約1,601宗，僅佔整體獲利成交約10%。這反映出當前市場主要仍由用家及長線收租買家支撐，整體結構未見明顯過熱。
陳永傑續稱，今年5月本港銀行總存款額突破20萬億元大關，在低息及股市波動下，部分游資轉投物業尋求穩定回報，屬健康現象。而上半年整體二手私樓成交突破2.6萬宗，當中已知買入價的短炒個案僅佔約6%，即平均每16宗成交才有一宗短炒。在經濟向好及資金充裕下，本港樓市仍相對穩陣，遠未見泡沫危機。